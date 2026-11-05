LHQ lo ngại khoảng trống an ninh tại miền Nam Lebanon sau khi UNIFIL rút quân

Người đứng đầu hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) Jean-Pierre Lacroix cảnh báo việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Lebanon có thể làm gia tăng nguy cơ căng thẳng tại khu vực biên giới với Israel, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an LHQ chưa xác định được cơ chế thay thế phù hợp.

Phát biểu với báo giới sau chuyến thăm Trung Đông, ngày 4/11, ông Jean-Pierre Lacroix nhấn mạnh việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon có thể khiến khu vực dễ bị tác động hơn trước những diễn biến căng thẳng. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an sớm làm rõ cơ chế nào sẽ được triển khai sau khi phái bộ hiện nay kết thúc nhiệm vụ.

Theo ông Lacroix, các quan chức Lebanon bày tỏ lo ngại về việc mất đi sự hiện diện của một bên thứ ba, vốn đóng vai trò hỗ trợ ngăn ngừa những hiểu lầm, duy trì các kênh liên lạc và hạn chế nguy cơ đối đầu giữa các bên. Ông đặt vấn đề liệu quân đội Lebanon và Lực lượng Phòng vệ Israel có thể duy trì trạng thái đối diện nhau mà không có bất kỳ bên trung gian nào hay không.

Lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL) đã giám sát tình hình dọc Đường Xanh – ranh giới phân định giữa Lebanon và Israel trong nhiều thập kỷ, đồng thời ghi nhận các hành vi vi phạm và tạo điều kiện cho hoạt động tiếp cận nhân đạo tại miền Nam nước này.

Ông Lacroix cho biết hiện vẫn có khoảng 10.000 người sinh sống trong khu vực nằm giữa tuyến phòng thủ tiền phương của Israel và Đường Xanh. Do đó, vai trò của UNIFIL không chỉ giới hạn ở giám sát tình hình mà còn bao gồm điều phối các đoàn xe cứu trợ nhân đạo và góp phần ngăn chặn những diễn biến ngoài ý muốn có thể dẫn đến leo thang căng thẳng.

Kế hoạch rút quân được thúc đẩy trong bối cảnh Israel, với sự ủng hộ của Mỹ, chủ trương chấm dứt sứ mệnh UNIFIL. Tuy nhiên, LHQ cho biết vẫn chưa nhận được hướng dẫn rõ ràng từ Hội đồng Bảo an về phương án thay thế. Ông Lacroix cho biết các kế hoạch rút quân đã được chuẩn bị, song vẫn có tính linh hoạt để có thể điều chỉnh nếu trong tương lai hình thành một cơ chế hiện diện mới của LHQ tại Lebanon.

Lê Hà.