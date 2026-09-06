Lễ cầu siêu, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm

Sáng 6/9, nhân tiết Trung nguyên - Lễ Vu lan báo hiếu PL.2570, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Quỹ Lá xanh - chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên, tổ chức Lễ cầu siêu, tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Chư tôn đức, tăng ni tham dự buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; dâng hoa, dâng hương và thắp nến tại các phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chư tôn đức, tăng ni và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Sau nghi lễ dâng hoa, dâng hương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cử hành lễ cầu siêu, cầu nguyện cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, quốc thái dân an.

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc diễn văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi lễ.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ, trong đó có 16 phần mộ liệt sĩ nước bạn Lào. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đại diện Quỹ Lá xanh - chùa Đống Cao phối hợp với Ban Tổ chức trao tặng quà cho các thương, bệnh binh.

Đại diện Quỹ Lá xanh - chùa Đống Cao phối hợp với Ban Tổ chức trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Quỹ Lá xanh - chùa Đống Cao phối hợp với Ban Tổ chức trao 1.000 suất quà, tổng trị giá 900 triệu đồng cho thương binh, bệnh binh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã gồm: Thiết Ống, Văn Nho, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Linh Sơn, Đồng Lương và Quan Sơn.

Phan Nga