Lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoằng Hóa

Sáng 16/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoằng Hóa (xã Hoằng Hóa).

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Hoằng Hóa là nơi yên nghỉ của 660 liệt sĩ, trong đó có 38 phần mộ chưa có thông tin sẽ được lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đợt này.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã thành lập tổ lấy mẫu, tổ khai quật, hoàn trả mộ với sự tham gia của lực lượng quân sự, quân y và các bộ phận chuyên môn.

Xã Hoằng Hóa cũng đã thành lập các tổ bảo đảm an ninh, tuyên truyền, hậu cần, tạo điều kiện thuận lợi để quá trình lấy mẫu diễn ra an toàn, trang nghiêm, đúng nghi lễ.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 25 nghĩa trang. Đến ngày 16/7, đã thực hiện lấy mẫu tại 9 nghĩa trang với 463 mộ, hơn 300 mẫu hài cốt lấy được ADN.

Hoàng Lan