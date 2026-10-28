Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Trong tuyên bố cứng rắn đưa ra ngày 27/10, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định Tehran chỉ chấp nhận kết thúc xung đột khi các điều kiện của nước này được đáp ứng đầy đủ, đồng thời khẳng định việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì an ninh khu vực là những ưu tiên hàng đầu của nước này.

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Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei. Tại cuộc gặp, quan chức này đã báo cáo về tình hình an ninh của Iran cũng như những nỗ lực đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực nhằm ứng phó với các thách thức hiện nay.

Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền và lợi ích của người dân Iran, đồng thời bảo đảm lợi ích của lực lượng mà Tehran gọi là “mặt trận kháng chiến”. Theo ông, việc đáp ứng các điều kiện do giới chức Iran đề ra là yếu tố quan trọng để tiến tới chấm dứt xung đột với Mỹ.

Ông Mojtaba Khamenei cũng đề cao vai trò trung tâm của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao trong điều hành các vấn đề của đất nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh nhằm bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ.

Về an ninh khu vực, nhà lãnh đạo Iran đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nhấn mạnh việc củng cố quan hệ với các quốc gia láng giềng trên cơ sở lợi ích chung.

Về phần mình, ông Mohsen Rezaei đã báo cáo chi tiết lên Lãnh đạo tối cao về tình hình an ninh nội địa cũng như các biện pháp khẩn cấp đang được triển khai nhằm ứng phó với những thách thức hiện tại.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ đang được thúc đẩy. Các quốc gia trong khu vực tìm cách tạo điều kiện cho đàm phán và giảm căng thẳng. Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Iran cũng duy trì các tiếp xúc ngoại giao về an ninh khu vực, hướng tới giảm đối đầu và hỗ trợ tìm kiếm một giải pháp lâu dài.

Thanh Giang