Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi đoàn kết giữa vòng vây kinh tế

Trong thông điệp bằng văn bản nhân Tuần lễ Chính phủ, được công bố ngày 28/8, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh yêu cầu duy trì đoàn kết trong nước và cảnh báo mọi hành động gây tổn hại đến sự gắn kết xã hội. Ông kêu gọi các quan chức tránh những phát biểu và hành động có thể gây chia rẽ xã hội, trong bối cảnh Tehran chịu sức ép ngày càng lớn từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và những khó khăn về nguồn cung.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh yêu cầu duy trì đoàn kết trong nước và cảnh báo mọi hành động gây tổn hại đến sự gắn kết xã hội. Ảnh: Asia One News.

Lãnh tụ tối cao Iran cũng yêu cầu giới chức tập trung nhấn mạnh sức mạnh của đất nước, cho rằng việc quá chú trọng vào những điểm yếu có thể tạo lợi thế cho các đối thủ và làm suy giảm niềm tin của những người ủng hộ Iran.

Về kinh tế, ông Khamenei kêu gọi chính phủ quan tâm hơn đến lạm phát, thất nghiệp, giá cả, đầu tư và sản xuất trong nước, đồng thời giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế Iran vào đồng USD. Ông cho rằng dựa nhiều hơn vào năng lực sản xuất trong nước là chìa khóa để giải quyết các vấn đề kinh tế và ứng phó với sức ép từ bên ngoài.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Chính phủ đang cân nhắc tăng giá xăng đối với phần nhiên liệu vượt hạn mức được trợ giá hiện nay. Ông Pezeshkian cho biết Iran đang đối mặt tình trạng thiếu nguồn cung xăng do các tuyến nhập khẩu bị phong tỏa trong chiến tranh. Tổng thống Iran đồng thời thừa nhận các biện pháp trừng phạt đang tác động đáng kể đến hoạt động thương mại của nước này. Theo ông, xuất khẩu và nhập khẩu của Iran đã giảm khoảng 25-35%, trong đó nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu.

Sức ép kinh tế đối với Tehran tiếp tục gia tăng sau khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 28/8 đề xuất biện pháp hạn chế quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ của Banque Misr UAE, với cáo buộc ngân hàng này hỗ trợ các mạng lưới tài chính ngầm của Iran. Theo phía Mỹ, ngân hàng đã xử lý khoảng 1,8 tỷ USD giao dịch cho 103 công ty trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026.

Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Reza Mohammad Taeedi, Tổng giám đốc chi nhánh Dubai của Ngân hàng Melli Iran, với cáo buộc ngân hàng này tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Các động thái trên nằm trong chiến dịch mà Washington gọi là “Chiến dịch Kinh tế bị ruồng bỏ”, nhằm cắt đứt các kênh tài chính còn lại của Iran. Mỹ cảnh báo các tổ chức hỗ trợ Tehran rửa tiền hoặc né tránh lệnh trừng phạt có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: Iran International, TASS, Xinhua