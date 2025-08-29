Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho người dân xã Yên Nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở

Sáng 29/8, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở tại xã Yên Nhân.

Đại diện lãnh đạo xã Yên Nhân báo cáo nhanh công tác khắc phục sạt lở do ảnh hưởng bão số 5

Theo báo cáo, ảnh hưởng của bão số 5 đã gây ra mưa lớn làm sạt lở đất đá nghiêm trọng và chia cắt cục bộ trên địa bàn xã Yên Nhân. Toàn xã có 126 hộ bị thiệt hại về nhà ở, trong đó có 22 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 58 nhà bị hư hỏng nặng...; 527 hộ bị cô lập ở các thôn Khong, My; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng; hệ thống điện bị mất...

Các lực lượng chức năng giúp dân dọn nhà sau sạt lở

Đến nay, công tác khắc phục đã được các lực lượng trên địa bàn xã khẩn trương thực hiện, tích cực giúp dân dọn nhà, di dời, vận chuyển tài sản và đảm bảo công tác hậu cần cho Nhân dân.

Nhiều ngày qua, các đơn vị, ngành chức năng của tỉnh và các đoàn cứu trợ, nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân và phương tiện khắc phục sạt lở. Xã Yên Nhân đề xuất tỉnh quan tâm chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố mất điện, hỗ trợ máy móc, phương tiện để khắc phục sạt lở, chia cắt các tuyến đường; hỗ trợ sách vở cho học sinh khai giảng năm học mới và tiền mặt để các hộ dân chủ động tái sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác thăm, động viên các hộ dân đang tránh trú tại trường học.

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Vân Châu đã ghi nhận công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị và lực lượng chức năng của địa phương; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động, bám sát địa bàn để kịp thời ứng cứu cho người dân, nhất là quan tâm đến các đối tượng người già, trẻ nhỏ. Tiếp tục rà soát thực trạng nhà ở, công trình dân sinh, nắm bắt đời sống người dân. Tuyệt đối không quay về nhà, chủ quan mất cảnh giác trước tình hình ảnh hưởng mưa bão gây sạt lở nghiêm trọng, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc; huy động lực lượng làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; thực hiện các giải pháp khẩn trương cho khai giảng năm học mới.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn và Đại diện Hội LHPN tỉnh trao tiền mặt, quà cho gia đình bị sập nhà hoàn toàn

Đoàn công tác trao tiền mặt và quà cho các hộ dân.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến nhà thăm và trao quà cho 2 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do sạt lở; thăm, động viên các hộ dân đang tránh trú tại trường học và trao quà cho 62 hộ dân, mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt, 1.000 cuốn vở học sinh, nước khoáng, mì tôm. Đoàn đã gửi 1.000 cuốn vở cho xã Bát Mọt do chưa tiếp cận được địa phương này.

Lê Hà