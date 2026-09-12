Lãnh đạo Nga - Ấn Độ hội đàm, thảo luận loạt vấn đề quan trọng

Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Độ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi, ngày 11/9. Ảnh: Financial Times.

Tại cuộc hội đàm ngày 11/9, hai nhà lãnh đạo thảo luận về hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng, không gian, phát triển kỹ năng và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình xung đột tại Tây Á và khu vực Biển Đen.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Modi tái khẳng định đối thoại và ngoại giao là con đường để giải quyết các cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh Ấn Độ sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt và Đặc quyền Ấn Độ - Nga, vốn được duy trì và phát triển bất chấp những bất ổn địa chính trị.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh Triển lãm Công nghiệp Quốc tế INNOPROM India của Nga, được tổ chức lần đầu tiên tại Ấn Độ từ ngày 9-12/9. Sự kiện được đánh giá là góp phần mở rộng quan hệ thương mại và công nghiệp giữa hai nước. Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin cũng tới tham quan triển lãm và gặp gỡ các đại biểu tham dự.

Tổng thống Putin đã mời Thủ tướng Modi thăm Nga để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nga thường niên lần thứ 24. Thủ tướng Modi đã nhận lời, trong khi thời gian cụ thể sẽ được hai bên thống nhất sau.

Được biết, cùng ngày, bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS, Thủ tướng Modi cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian với trọng tâm thảo luận là về các vấn đề khu vực. Ngoài ra, Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Ngọc Liên

Nguồn: News on air.