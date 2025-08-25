Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các xã Trung Hạ, Sơn Điện

Sáng 25/8, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki), đoàn công tác do Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác di dân, ứng phó với bão tại các xã Trung Hạ, Sơn Điện.

Lãnh đạo xã Sơn Điện báo cáo tình hình ứng phó với bão số 5.

Kiểm tra tình hình tại bản Muỗng, xã Trung Hạ, đồng chí Trần Hữu Tùng và đoàn đã nghe đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5.

Bản Muỗng có 43 hộ dân nằm trong diện nguy cơ cao sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn, xã Trung Hạ đã thực hiện di dời các hộ đến nơi ở mới; đồng thời, cắt cử lực lượng trực 24/24h; chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Tại bản Pom Ca Thảy, xã Sơn Điện có 39 hộ dân nằm trong diện có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở đất. Xã dự kiến 13h chiều nay sẽ thực hiện di dời 15 hộ ở vùng có nguy cơ cao đến nơi ở mới an toàn. Đối với các hộ còn lại, xã cắt cử lực lượng túc trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; di dời, cứu hộ, cứu nạn nếu có tình huống thiên tai xảy ra.

Nhiều gia đình tại bản Pom Ca Thảy có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở.

Tại các điểm kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 của chính quyền các địa phương.

Nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh với lượng mưa lớn, đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Công tác ứng phó cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Các địa phương, đơn vị liên quan cần theo dõi sát diễn biến cơn bão, thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Công điện số 14/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách để ứng phó với cơn bão số 5 năm 2025.

Đặc biệt, lưu ý tổ chức lực lượng trực gác 24/24h tại các vị trí xung yếu như ngầm tràn, khu vực sạt lở, nước chảy xiết; chủ động rào chắn, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại khi không an toàn.

Đồng chí Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đến các hộ gia đình tại bản Muỗng nắm bắt tình hình ứng phó với bão.

Khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng, công trình cơ sở hạ tầng. Đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đình Giang