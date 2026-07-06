Lan tỏa tinh thần hiếu học trong dòng họ

Từ những cuốn “Sổ vàng khuyến học”, các buổi tuyên dương học sinh tiêu biểu đến sự động viên, hỗ trợ kịp thời những gia đình khó khăn, nhiều dòng họ trên địa bàn tỉnh đang bền bỉ vun đắp truyền thống hiếu học bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ và lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Miễn, Trưởng Ban khuyến học dòng họ Nguyễn Phúc, thôn Kiến Long (xã Vạn Lộc) động viên các cháu luôn cố gắng rèn luyện, học tập tốt.

Dòng họ Nguyễn Phúc, thôn Kiến Long (xã Vạn Lộc) từ lâu được biết đến với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, đặc biệt là truyền thống hiếu học được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Văn Miễn, Trưởng Ban khuyến học dòng họ Nguyễn Phúc, cho biết: năm 2019, dòng họ Nguyễn Phúc được kiện toàn và thành lập ban khuyến học dòng họ. 7 năm qua, từ những hoạt động thiết thực trong việc khen thưởng, động viên khích lệ con cháu đã góp phần lan tỏa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hiện, dòng họ có trên 90% gia đình đạt danh hiệu “gia đình học tập”, 70% công dân đạt danh hiệu “công dân học tập”, trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Có được kết quả trên, ban công tác dòng họ Nguyễn Phúc luôn chú trọng tuyên truyền, động viên, nhắc nhở con cháu luôn cố gắng trong rèn luyện, học tập; đồng thời quan tâm xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ. Từ sự đóng góp của từng cá nhân cũng như gia đình trong dòng họ, đến nay chân quỹ khuyến học đã có hơn 100 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đã trao thưởng cho những cháu có thành tích trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ được động viên, khuyến khích kịp thời, phong trào học tập của dòng họ đã lan tỏa sâu rộng tới từng gia đình. Đến nay, dòng họ có 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 60 người có trình độ đại học; nhiều con em đạt học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh và nhiều thành tích xuất sắc khác.

Tại thôn Tiến Ích 1 (xã Tây Đô), dòng họ Phạm Công cũng có thành tích nổi bật trong phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Sau 17 năm hoạt động, quỹ khuyến học của dòng họ đã vận động được trên 196 triệu đồng, trong đó hơn 96 triệu đồng được sử dụng để khen thưởng cho học sinh có thành tích cao và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, chân quỹ còn trên 100 triệu đồng và đang cho các hộ trong dòng họ vay để giải quyết khó khăn, phát triển kinh tế gia đình theo lãi suất tương đương của Ngân hàng Chính sách xã hội. Cách làm này, vừa phát huy hiệu quả nguồn vốn, giúp các gia đình ổn định về kinh tế, từ đó có điều kiện chăm lo việc học tập của con em.

Công tác thu chi luôn được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng mục đích. Nhờ đó, dòng họ Phạm Công đã huy động hiệu quả sự đóng góp của con em sinh sống tại địa phương cũng như xa quê. Các khoản đóng góp đều được ghi vào “Sổ vàng truyền thống” và lưu giữ tại từ đường. Ông Phạm Công Duy Hưng, Trưởng hội đồng gia tộc Phạm Công, cho biết: “Từ nguồn quỹ đó, hằng năm, vào sáng mùng 3 tết, dòng họ tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi kết hợp trao thưởng cho các cháu có thành tích trong học tập. Đến nay, dòng họ có trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 100% số hộ gia đình trong dòng họ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhiều gia đình được công nhận là “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Hầu hết các hộ trong dòng họ không có thành viên vướng vào tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều dòng họ tích cực vận động con cháu tham gia xây dựng dòng họ học tập với nhiều thành tích đáng tự hào, như: dòng họ Lê Huy (phường Đông Sơn), dòng họ Nguyễn Hồng (xã Thiệu Hóa), chi tộc dòng họ Nguyễn Ca (xã Điền Quang)...

Đến nay, toàn tỉnh có 10.374 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập và đã có 9.537 dòng học được công nhận dòng họ học tập.

Thực tiễn cho thấy, khi phong trào khuyến học được khởi nguồn và bền bỉ nuôi dưỡng từ mỗi gia đình, dòng họ, việc xây dựng xã hội học tập sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả rõ nét. Từ đó, tinh thần hiếu học được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để các thế hệ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Trung Hiếu