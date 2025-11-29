Lan tỏa phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Với mục tiêu xuyên suốt đưa phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ngày càng phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu, thực chất, ngoài ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã chủ động tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, phối hợp với công an cấp xã tổ chức sáng tạo, đa dạng, phong phú cả nội dung và hình thức tuyên truyền. Thông qua đó để mỗi người dân, mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” vững chắc trong cuộc chiến với “giặc lửa”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cho người dân và học sinh ở xã Ngọc Lặc.

Mặc dù trong thời gian qua các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt kết quả tích cực trong công tác phòng chống cháy nổ, tuy nhiên ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của một bộ phận người dân và doanh nghiệp còn chưa cao, thậm chí có tình trạng thờ ơ, xem nhẹ nguy cơ hỏa hoạn. Còn tình trạng cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn xem nhẹ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực thi pháp luật về PCCC. Thực tế qua các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua, nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan, bất cẩn của người dân, doanh nghiệp trong sử dụng lửa, điện... Trong khi đó, kinh tế ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng cao, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn phức tạp.

Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: "Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngoài khẩn trương ứng phó với sự cố cháy nổ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh và hướng dẫn công an cấp xã tham mưu cho chính quyền xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại địa phương. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy".

Theo đó, thời gian qua Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức sáng tạo, đa dạng cả nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, sản phẩm trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, bám sát địa bàn trọng điểm như khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng để tổ chức tập huấn, diễn tập, giúp người dân nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức tự phòng ngừa hỏa hoạn, tai nạn, sự cố.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã duy trì đều đặn 12 tổ tuyên truyền lưu động hoạt động vào chiều thứ 5 hằng tuần. Việc tuyên truyền được thực hiện trên các tuyến đường, khu phố đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo Nhân dân. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức 1.682 buổi tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát nạn; trải nghiệm thực hành chữa cháy, thoát nạn cho trên 171,3 nghìn công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, tiểu thương.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2025 đến nay Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 51 trung tâm học tập cộng đồng về PCCC&CNCH lồng ghép trong trung tâm học tập cộng đồng của các phường, xã. Ngay sau lễ ra mắt, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành CC&CNCH cho khoảng hơn 3.000 người dân và học sinh. Việc ra đời các trung tâm này không chỉ khẳng định tinh thần năng động, sáng tạo của lực lượng chuyên trách, cũng như cấp ủy, chính quyền, mà còn tạo sân chơi, địa điểm để mọi người dân được tiếp cận kiến thức, thực hành kỹ năng về PCCC&CNCH. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư.

Bên cạnh thường xuyên đổi mới, cho ra mắt nhiều hình thức tuyên truyền, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức duy trì, phát động hiệu quả các mô hình về an toàn PCCC&CNCH như mô hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về PCCC; mô hình tổ liên gia an toàn PCCC; mô hình điểm chữa cháy công cộng; mô hình tổ tự quản về PCCC&CNCH... Những mô hình này đã góp phần để mỗi gia đình, mỗi cộng đồng chủ động phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ ban đầu, trước khi lực lượng chuyên trách có mặt tại hiện trường. Mới đây, đơn vị đã chủ trì phối hợp với UBND xã và Công an xã Cẩm Thủy tổ chức lễ ra mắt mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại thôn Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH còn tập trung triển khai có hiệu quả đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2021-2025”. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với công an các xã tổ chức 82 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH chuyên sâu cho lực lượng dân phòng với 4.920 người tham gia...

Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết thêm: "Thông qua thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phát huy vai trò nòng cốt công tác tác tuyên truyền, phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả rõ nét. Trước yêu cầu ngày càng cao, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, phương tiện hiện đại, phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào toàn dân PCCC để mỗi người dân, mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” vững chắc trong công tác PCCC".

Bài và ảnh: Đỗ Đức