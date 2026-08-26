Lan tỏa mô hình bảo vệ môi trường ở xã Thọ Phú

Từ những buổi ra quân vệ sinh đường làng, đồng ruộng đến mô hình “Ngôi nhà xanh - biến rác thải thành tiền” thu gom phế liệu, các tổ chức đoàn thể và người dân xã Thọ Phú đang chung tay bằng những việc làm thiết thực, góp phần hình thành nếp sống xanh, sạch, thân thiện với môi trường.

Hội Nông dân xã Thọ Phú ra quân làm vệ sinh đồng ruộng.

Tạo dấu ấn trong phong trào là mô hình “Ngôi nhà xanh - biến rác thải thành tiền” do Hội LHPN xã triển khai. Đến nay, hội đã xây dựng được 23 mô hình tại các khu dân cư để thu gom chai nhựa, lon, bìa carton và các loại phế liệu có thể tái chế. Thay vì bỏ chung với rác sinh hoạt, phế liệu được hội viên phụ nữ và người dân phân loại, tập kết, sau đó bán gây quỹ để trao quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cách làm này vừa giảm lượng rác thải phát sinh, vừa gắn hoạt động thu gom phế liệu với công tác an sinh, qua đó tạo thêm ý nghĩa và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Từ cách làm trên, ý thức giữ gìn cảnh quan tiếp tục được cụ thể hóa thành những phần việc thường xuyên tại khu dân cư. Ở các chi hội phụ nữ, hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì gắn với ngày “Chủ nhật xanh - sạch”. Hội viên cùng dọn vệ sinh, thu gom phế liệu, chăm sóc cảnh quan. Những việc làm nhỏ khi được duy trì đều đặn đã góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh từ mỗi gia đình, tuyến đường đến khu dân cư.

Không dừng lại ở hoạt động của hội LHPN, phong trào giữ gìn môi trường ở Thọ Phú còn có sự tham gia của nhiều tổ chức đoàn thể. Hội cựu chiến binh tổ chức ra quân vệ sinh sông, hồ, kênh mương; đoàn thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tham gia phát quang cây cỏ, thu gom rác, khơi thông dòng chảy, góp phần hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng tại các tuyến mương.

Tại khu vực sản xuất nông nghiệp, việc thu gom phế thải cũng được chú trọng. Hội nông dân xã tổ chức ra quân vệ sinh đồng ruộng, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Đây là việc làm thiết thực, bởi bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nếu bị vứt tùy tiện trên bờ ruộng, kênh mương có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước và môi trường sản xuất. Việc vận động hội viên thu gom, bỏ đúng nơi quy định không chỉ làm sạch đồng ruộng mà còn từng bước hình thành thói quen sử dụng, xử lý vật tư nông nghiệp có trách nhiệm.

Để phong trào lan tỏa sâu rộng, MTTQ và các đoàn thể ở các thôn cũng tích cực hưởng ứng hoạt động “Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu vực công sở xã; cắt tỉa, chăm sóc hàng rào xanh. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng cho thấy giữ gìn môi trường đang dần trở thành việc làm chung của cộng đồng, thay vì nhiệm vụ riêng của một tổ chức hay lực lượng.

Từ thực tế triển khai có thể thấy, điểm chung của các mô hình ở Thọ Phú là lựa chọn những phần việc gần gũi, dễ thực hiện và có khả năng thực hiện thường xuyên. Mỗi tổ chức đảm nhận một phần việc, từ khu dân cư đến đồng ruộng, từ đường làng đến kênh mương. Khi người dân trực tiếp tham gia và nhìn thấy sự thay đổi của cảnh quan nơi mình sinh sống, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung cũng từng bước được nâng lên.

Để các mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới xã Thọ Phú tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, duy trì nền nếp vệ sinh môi trường; đồng thời nhân rộng những cách làm thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, xã phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bài và ảnh: Trần Hằng