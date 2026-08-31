“Lá chắn” giữ vững an ninh rừng

Để giữ vững màu xanh đại ngàn xứ Thanh, các trạm quản lý bảo vệ rừng (BVR) thuộc các ban quản lý rừng phòng hộ trong tỉnh đã tích cực bám sát địa bàn, phát huy vai trò chủ lực trong công tác quản lý, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Cán bộ, nhân viên Trạm BVR, cùng phòng chuyên môn của Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh phối hợp với người dân kiểm tra rừng.

Tại Trạm BVR Xuân Du thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, chúng tôi được các cán bộ, nhân viên niềm nở đón tiếp và chia sẻ những kỷ niệm vui buồn gắn liền với “nghiệp” giữ rừng. Trạm hiện quản lý, bảo vệ 2.168ha rừng, bao gồm 924,79ha rừng tự nhiên, 1.215,3ha rừng trồng và 28,75ha đất nông nghiệp, với 361 hộ dân tham gia nhận khoán.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, nhân viên Trạm BVR Xuân Du đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển lâm sản của các hộ nhận khoán trên địa bàn theo quy định. Trạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ, phát triển rừng; hướng dẫn các hộ nhận khoán kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng...

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp BVR, Trạm BVR Xuân Du đã đạt những kết quả tích cực. Toàn bộ diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất được bảo vệ an toàn, không để xảy ra cháy rừng và diện tích rừng trồng mới được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ những kết quả này, thu nhập của người dân nhận khoán trồng và BVR từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh rừng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, cho biết: “Mặc dù lực lượng mỏng và điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, nhân viên Trạm BVR Xuân Du đã nỗ lực vượt khó vươn lên, phối hợp chặt chẽ với xã Xuân Du thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, tạo được niềm tin trong Nhân dân, được cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, cho biết: “Ban hiện có 6 trạm BVR, đóng trên địa bàn các xã Xuân Du, Xuân Thái, Thanh Kỳ... Để làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, đơn vị đã chỉ đạo các trạm BVR tăng cường tuần tra, kiểm tra địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và báo cáo xử lý các vụ vi phạm. Bên cạnh đó, các trạm cũng tổ chức trực PCCCR 24/24 giờ vào những ngày cao điểm nắng nóng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân địa phương. Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên tại các trạm, công tác bảo vệ và phát triển rừng những năm qua đã đạt kết quả tích cực; đặc biệt, không xảy ra cháy rừng”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 33 trạm BVR trực thuộc 8 ban quản lý rừng phòng hộ. Hầu hết các trạm đều đóng tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, điều kiện sinh hoạt và làm việc của cán bộ, nhân viên của các trạm, gặp nhiều vất vả. Dù vậy, bằng tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, lực lượng này đã tích cực bám sát cơ sở để làm tốt công tác quản lý, BVR. Đặc biệt, vào những thời điểm nắng nóng cao điểm, các trạm huy động 100% lực lượng tổ chức trực PCCCR 24/24 giờ, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát triển rừng.

Cán bộ, nhân viên của các trạm BVR còn tích cực bám sát cơ sở, hướng dẫn các hộ nhận khoán BVR kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã nỗ lực vượt khó phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và tích cực tham gia tuần tra PCCCR.

Ông Trịnh Đăng Tình, Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Xử lý vi phạm (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa), chia sẻ: “Thời gian qua, các trạm BVR cùng với kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra và phát hiện nhiều vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. 8 tháng năm 2026, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý 142 vụ vi phạm hành chính. Đạt được kết quả này có sự đóng góp công sức của cán bộ, nhân viên các trạm kiểm lâm, trạm BVR. Sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trạm BVR đã góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh rừng. Nhằm phát huy vai trò của các trạm BVR, rất mong Nhà nước có cơ chế, chính sách quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa trạm BVR với kiểm lâm địa bàn, công an xã và ban chỉ huy quân sự địa phương để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, phát triển rừng”.

Bài và ảnh: Xuân Anh