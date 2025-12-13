Hotline: 0822.173.636   |

Ký kết hợp tác lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Thanh Hóa và Lâm Đồng

Thùy Linh
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13/12, tại tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL hai tỉnh Thanh Hóa - Lâm Đồng thực hiện ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị khẳng định, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Thanh Hóa có nhiều điểm tương đồng, từ bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng đến hệ thống lễ hội đặc sắc, di tích, danh lam thắng cảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa dự hội nghị.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị.

Việc ký kết hợp tác không chỉ thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau mà còn mở ra cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh giữa hai địa phương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Qua đó, tạo sự kết nối chặt chẽ, phối hợp tích cực, góp phần bổ trợ cho sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của hai địa phương, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm, chương trình và giá trị mới phục vụ cộng đồng, du khách và người dân, góp phần xây dựng hình ảnh hai tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng.

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về đặc trưng văn hóa của địa phương; tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch; cơ chế chính sách phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và cách làm trong bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch, thể thao của mỗi địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo biên bản ký kết, hai đơn vị sẽ liên kết hợp tác trên các nội dung như: Quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; quảng bá, xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển sản phẩm và liên kết tour, tuyến du lịch; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Hai đơn vị tặng quà lưu niệm cho nhau.

Quan điểm, nguyên tắc hợp tác là khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh giữa hai địa phương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tạo ra sự kết nối chặt chẽ, phối hợp tích cực, góp phần bổ trợ cho sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của các địa phương, của ngành và đất nước.

Liên kết hợp tác trên tinh thần tự nguyện, gắn kết, tương trợ, cùng có lợi; phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả.

Liên kết hợp tác để xây dựng và phát triển những hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc trưng, phong phú, chất lượng cao; thu hút các nguồn lực xã hội nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, giữ gìn bảo vệ phát huy giá trị truyền thống.

Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch phải chú trọng công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các hoạt động thể thao giữa hai địa phương.

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp các địa phương khai thác, kinh doanh dịch vụ, phát triển hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Thùy Linh

