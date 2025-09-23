Kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng mới

Theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ chỗ chỉ là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế, nay khu vực kinh tế tư nhân đã được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân, mà nòng cốt là các doanh nghiệp tư nhân, đang được trao cơ hội và nguồn lực toàn diện để dẫn dắt kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Với Thanh Hóa, điều này càng có ý nghĩa khi tỉnh đang trong quá trình vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước. Các doanh nghiệp tư nhân địa phương, vốn đang trên đà lớn mạnh, sẽ đứng trước những vận hội bứt phá.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn.

Đặc biệt, ngày 17/7/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 138/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ, cùng với Kế hoạch hành động số 282-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, đồng thời mở ra hành lang pháp lý và cơ chế hỗ trợ toàn diện, tạo thuận lợi tối đa để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho kinh tế địa phương.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030 Thanh Hóa phấn đấu có khoảng 40.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp từ 58 - 62% vào GRDP và chiếm 35 - 40% tổng thu ngân sách Nhà nước; giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động. Đây là những con số thể hiện rõ quyết tâm lấy khu vực tư nhân làm trụ cột phát triển, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu lớn về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thực tiễn phát triển đã cho thấy sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh. Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa là minh chứng điển hình. Doanh nghiệp này khởi đầu là một đơn vị sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, chuyên hợp tác sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào năm 2006 khi công ty quyết định đầu tư theo định hướng phát triển ngành may công nghiệp xuất khẩu làm mũi nhọn. Sự chuyển mình này đã mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu của tỉnh. Đến nay, công ty có khoảng 10 nhà máy may xuất khẩu với 212 dây chuyền may, tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động. Tiên Sơn hiện là đối tác của nhiều thương hiệu thời trang lớn trên thế giới như Nike, Jordan, Geox, Sunny, Kelim Triam... Ngoài lĩnh vực may mặc, công ty còn mở rộng hoạt động sang kinh doanh khách sạn, góp phần đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao giá trị thương hiệu và đóng góp lớn cho ngân sách cũng như giải quyết việc làm tại địa phương.

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Thép Nghi Sơn cũng đang trở thành một điểm sáng trong bức tranh công nghiệp Thanh Hóa. Với công suất hàng triệu tấn thép mỗi năm, công ty không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu, góp phần gia tăng giá trị kim ngạch của tỉnh. Ông Đinh Ngọc Hà, giám đốc công ty chia sẻ: “Thanh Hóa có tiềm năng lớn về cảng biển, hạ tầng và nguồn nhân lực. Chúng tôi tin rằng với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi hoàn toàn có thể vươn tầm khu vực, góp phần đưa tỉnh nhà trở thành trung tâm công nghiệp mới của cả nước". Ý kiến này phản ánh rõ tinh thần khát vọng, đồng thời cũng cho thấy niềm tin của doanh nghiệp tư nhân vào định hướng phát triển mà tỉnh đang xây dựng.

Ngoài những doanh nghiệp lớn, khu vực kinh tế tư nhân Thanh Hóa còn có hàng chục nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng hàng trăm nghìn hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động sôi nổi trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, chế biến, xây dựng. Sự năng động của khối này đã góp phần đa dạng hóa nền kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Tuy vậy, khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh cũng còn không ít hạn chế. Quy mô đa phần nhỏ, vốn ít, năng lực quản trị hạn chế, khả năng ứng dụng công nghệ còn chậm, sức cạnh tranh chưa cao. Một số doanh nghiệp chưa xây dựng được chiến lược phát triển dài hạn, thiếu liên kết với nhau và với doanh nghiệp FDI. Đây là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ nếu muốn tư nhân thực sự trở thành động lực chính.

Để khơi thông tiềm năng và tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, Kế hoạch số 149/KH-UBND đã xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi; tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt, đặc biệt là giao thông, logistics, năng lượng; triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp xanh. Đồng thời, kế hoạch cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Song song với đó, tỉnh cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp chủ lực, dịch vụ giá trị cao, nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp tư nhân. Đây được xem là giải pháp căn cơ để tăng sức cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, từng bước hình thành đội ngũ doanh nghiệp tư nhân có năng lực dẫn dắt thị trường.

Với định hướng rõ ràng, sự đồng hành của chính quyền và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân Thanh Hóa hứa hẹn sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, trở thành động lực quan trọng đưa Thanh Hóa vươn lên thành cực tăng trưởng mới, xứng đáng với tiềm năng và kỳ vọng.

Bài và ảnh: Chi Phạm