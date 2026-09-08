Kim Dental áp dụng quy trình vô trùng 8 bước chuẩn y khoa

Sức khỏe răng miệng và sự an toàn của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi dịch vụ nha khoa hiện đại. Trong điều trị nha khoa, nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm qua đường máu và nước bọt (như viêm gan B, viêm gan C, HIV hay các vi khuẩn lây qua đường hô hấp) đây là mối lo ngại lớn nhất đối với người bệnh nếu khâu kiểm soát nhiễm khuẩn không được thực hiện nghiêm ngặt. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, hệ thống Kim Dental đã tiên phong xây dựng và đưa vào vận hành quy trình vô trùng 8 bước khép kín đạt tiêu chuẩn y khoa khắt khe.

Chi tiết quy trình vô trùng 8 bước chuẩn y khoa tại Kim Dental

Để đảm bảo mỗi dụng cụ y tế khi tiếp xúc với bệnh nhân đều đạt độ vô trùng tuyệt đối, hệ thống Kim Dental áp dụng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn 8 bước khép kín tiêu chuẩn:

Bước 1: Phân loại và ngâm rửa ban đầu

Ngay sau khi kết thúc ca điều trị, toàn bộ dụng cụ dùng lại (như tay khoan, kìm nhổ răng, cây thám sát, khay khám) được phân loại ngay tại phòng nha. Dụng cụ lập tức được ngâm vào dung dịch sát khuẩn chuyên dụng có chứa enzyme phân hủy protein nhằm làm tan các vết máu, dịch sinh học và mảng bám hữu cơ.

Bước 2: Rửa siêu âm bằng máy tự động

Sau bước ngâm khử khuẩn, dụng cụ được đưa vào máy rửa siêu âm công nghệ cao. Nhờ tác động của sóng siêu âm tần số cao, các bọt khí siêu nhỏ được tạo ra sẽ len lỏi vào từng kẽ hở, góc khuất của dụng cụ mà các phương pháp rửa tay thủ công truyền thống không thể làm sạch được.

Bước 3: Làm khô và kiểm tra chất lượng

Dụng cụ sau khi làm sạch được làm khô hoàn toàn bằng hệ thống máy sấy chuyên dụng để tránh tình trạng đọng nước gây gỉ sét hoặc giảm hiệu quả tiệt trùng. Kỹ thuật viên vô trùng kiểm tra kỹ lưỡng bề mặt dụng cụ dưới ánh sáng công suất cao để đảm bảo không còn bất kỳ vi khuẩn hay vết mòn hỏng nào.

Bước 4: Đóng gói bao bì vô trùng chuyên dụng

Các dụng cụ sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được phân loại theo từng bộ điều trị riêng biệt và đóng gói vào các túi hấp vô trùng y tế chuyên dụng. Trên mỗi túi đều có tem chỉ thị màu nhiệt độ và thông tin ngày tiệt trùng, mã vạch quản lý để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc.

Bước 5: Hấp tiệt trùng bằng máy Autoclave cao cấp

Túi dụng cụ được đưa vào lò hấp tiệt trùng lập trình tự động AutoClave dưới áp suất cao, nhiệt độ đạt từ 121°C đến 134°C trong khoảng thời gian tiêu chuẩn. Quy trình này đảm bảo diệt sạch hoàn toàn 100% các loại vi khuẩn, virus, nấm và bào tử vi sinh vật cứng đầu nhất.

Bước 6: Lưu trữ trong tủ đèn tia cực tím (UV)

Sau khi kết thúc chu trình hấp, các túi dụng cụ vô trùng được chuyển vào bảo quản trong hệ thống tủ lưu trữ trang bị đèn chiếu tia cực tím (UV) kháng khuẩn liên tục, đảm bảo dụng cụ luôn giữ ở trạng thái vô trùng tuyệt đối cho đến khi sử dụng.

Bước 7: Vận chuyển vô trùng theo nguyên tắc một chiều

Dụng cụ vô trùng được vận chuyển bằng các hộp đựng chuyên dụng kín khít đến từng phòng khám lâm sàng. Quy trình di chuyển tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một chiều, tách biệt hoàn toàn luồng đi của dụng cụ sạch và dụng cụ bẩn để tránh nguy cơ tái nhiễm khuẩn.

Bước 8: Mở niêm phong trực tiếp trước mặt bệnh nhân

Đây là bước thể hiện sự minh bạch và tôn trọng quyền lợi của người bệnh. Bác sĩ hoặc phụ tá chỉ tiến hành xé bao niêm phong túi dụng cụ vô trùng ngay trước sự quan sát của khách hàng trước khi bắt đầu thủ thuật điều trị.

Chi tiết quy trình vô trùng 8 bước chuẩn y khoa tại Kim Dental.

Việc chuẩn hóa và duy trì nghiêm ngặt quy trình vô trùng 8 bước trên toàn bộ hệ thống là thành quả từ sự chỉ đạo chuyên môn sâu sát của Thạc Sĩ - Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam. Với cương vị là người định hướng chuyên môn cho Kim Dental, Thạc Sĩ - Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam nhấn mạnh, một ca phẫu thuật hay điều trị nha khoa dù bác sĩ có giỏi đến đâu, công nghệ có hiện đại thế nào nhưng nếu khâu vô trùng bị xem nhẹ thì rủi ro cho bệnh nhân vẫn rất lớn. Tại Kim Dental, quy trình vô trùng 8 bước không chỉ là quy định vận hành nội bộ mà là mệnh lệnh y đức bắt buộc mọi bác sĩ và phụ tá phải tuân thủ nghiêm ngặt không có ngoại lệ.

Trải nghiệm an tâm cùng đa dạng dịch vụ nha khoa chất lượng

Sự nghiêm ngặt trong quy trình vô trùng đã tạo nền tảng vững chắc để Kim Dental triển khai thành công hàng triệu ca điều trị nha khoa phức tạp mỗi năm. Khách hàng đến với phòng khám không chỉ yên tâm về độ an toàn y tế mà còn được trải nghiệm chuỗi dịch vụ nha khoa đa dạng, ứng dụng công nghệ 4.0 tiên tiến như cấy ghép Implant, niềng răng thẩm mỹ, phục hình răng sứ CAD/CAM, nha khoa tổng quát và trẻ em.

Trải nghiệm an tâm cùng đa dạng dịch vụ nha khoa chất lượng.

Bên cạnh quy trình 8 bước tiệt trùng dụng cụ, Kim Dental còn đầu tư hệ thống phòng điều trị riêng biệt, khử trùng bề mặt ghế nha bằng dung dịch chuyên dụng ngay sau mỗi ca khám, kết hợp hệ thống lọc không khí vô trùng giúp tạo nên không gian y tế trong lành, văn minh.

Việc kiên trì thực hiện quy trình vô trùng 8 bước chuẩn y khoa không chỉ bảo vệ sức khỏe cho khách hàng mà còn bảo vệ chính đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại hệ thống. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho uy tín, tinh thần trách nhiệm xã hội và triết lý kinh doanh tử tế mà Kim Dental đã và đang theo đuổi trong suốt chặng đường phát triển.