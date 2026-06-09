Kiến nghị hướng dẫn giải quyết chế độ cho cán bộ bán chuyên trách ở thôn sau sắp xếp

Cử tri đơn vị bầu cử số 8 kiến nghị tỉnh sớm hướng dẫn các địa phương giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ bán chuyên trách ở thôn sau khi nghỉ công tác, phục vụ chủ trương sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri tại xã Như Thanh.

Chiều 9/6, tại xã Như Thanh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 8 gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Thanh; Văn Thị Linh, Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Như Thanh, đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các xã: Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ.

Đại biểu và cử tri xã Như Thanh tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2026.

Đại biểu Văn Thị Linh, Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Như Thanh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 8 đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Như Thanh kiến nghị tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu dân sinh trên địa bàn.

Cụ thể, cử tri đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng mới cầu khe Bọoc Mạy, đường giao thông hai đầu và duy tu, bảo dưỡng mặt đường, làm rãnh thoát nước đường tỉnh 505B qua địa bàn xã Xuân Thái; đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông từ Vạn Thiện đi Am Tiên theo quy hoạch để kết nối các khu công nghiệp và hệ thống giao thông trên qua địa bàn.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh sớm nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức hội từ cấp xã đến các chi hội thôn. Xem xét có chế độ hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ chi hội trưởng, người trực tiếp tham gia công tác hội ở khu dân cư nhằm động viên, khích lệ tinh thần, tạo điều kiện để các tổ chức hội hoạt động hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động phong trào tại địa phương.

Cử tri nêu kiến nghị qua hội nghị trực tuyến.

Cử tri cũng kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi quy định về mức giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực miền núi, do mức giá cũ còn thấp, lại chịu ảnh hưởng của biến động giá xăng, dầu. Đồng thời xem xét ban hành chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn giai đoạn 2026-2031, do chính sách cũ đã hết hiệu lực...

Cử tri xã Như Thanh tham gia hội nghị.

Liên quan đến thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cử tri đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn giải quyết chế độ đối với những người hoạt động bán chuyên trách ở thôn sau khi nghỉ công tác theo chủ trương sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố.

Đại biểu Lê Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Thanh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu, bà Lê Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Thanh ghi nhận và cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 8. Các ý kiến sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Đỗ Đức