Kiểm tra nhận thức chính trị 2025

Sáng 10/9, được sự ủy quyền của Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì cơ quan đơn vị năm 2025.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi kiểm tra. Tham gia có các đồng chí là cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình. Sự cần thiết phải phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội. Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện chất lượng công tác giáo dục chính trị tại cơ quan, đơn vị năm 2025, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và các cá nhân; đồng thời đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng năm 2025.

