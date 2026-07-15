Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 6 xã miền núi

Ngày 15/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với các xã Như Xuân, Thượng Ninh, Hóa Quỳ, Xuân Bình, Thanh Phong, Thanh Quân về chuẩn bị công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình xử lý sạt lở đồi Pú Kắng, thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công trình xử lý sạt lở đồi Pú Kắng, thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong và kho vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai của xã Thanh Phong; kiểm tra công trình hồ chứa nước Ao Bui, thôn Yên Xuân, xã Như Xuân; kiểm tra các khu vực có số lượng dân phải sơ tán lớn khi có thiên tai xảy ra tại thôn Xuân Quỳ, xã Hóa Quỳ.

Đoàn công tác kiểm tra vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai của xã Thanh Phong.

Làm việc với các xã, đoàn công tác tập trung kiểm tra, đôn đốc toàn diện công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai của các địa phương, nhất là việc xây dựng, phê duyệt các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, kết quả chuẩn bị các nội dung theo phương châm “4 tại chỗ”; công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong những năm vừa qua tại các địa phương.

Đoàn công tác kiểm tra công trình hồ chứa nước Ao Bui, thôn Yên Xuân, xã Như Xuân.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai. Đề nghị các xã rà soát, bổ sung vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự còn thiếu, nhất là các phương án di dời, sơ tán dân từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành và tình hình thực tế.

Hải Đăng