Kiểm sát chặt trong giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ

Thời gian qua, ngành kiểm sát Nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát trong giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, tránh bỏ lọt tội phạm.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giao ban bàn giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát trong giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ.

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát trong giải quyết án tham nhũng, chức vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh và VKSND khu vực đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời quán triệt và chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và đặc biệt đối với tội phạm về tham nhũng, chức vụ. Bên cạnh đó, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trao đổi, cung cấp, giải quyết thông tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ án tham nhũng, chức vụ. Ngoài ra, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã tiến hành kiểm sát đầy đủ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm; đồng thời phối hợp thường xuyên với cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đặc biệt, trong quá trình tiến hành thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án tham nhũng, chức vụ, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã chủ động kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra; thận trọng trong việc xét phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra, nhất là đối với phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ đối với các quyết định trái pháp luật. Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã nghiêm túc thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Theo đó, kiểm sát viên đã có sự phối hợp thường xuyên với điều tra viên nắm chắc tiến độ điều tra để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra. Ngoài ra, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã thực hiện tốt công tác kiến nghị các cơ quan có liên quan về phòng ngừa vi phạm, tội phạm; thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản; áp dụng chặt chẽ các biện pháp thu hồi tài sản chiếm đoạt, thất thoát ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, thời gian qua VKSND tỉnh và VKSND khu vực không có án khởi tố, truy tố, xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không có án đình chỉ hoặc tòa án tuyên không phạm tội; hạn chế thấp nhất án trả hồ sơ, điều tra bổ sung có trách nhiệm của VKSND. Điển hình, VKSND tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, bị can một số vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như vụ “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP Sầm Sơn (cũ); vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Quảng Xương (cũ); đã truy tố chuyển Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật đối với vụ án Hạc Thành Tower, tạo dấu ấn mạnh mẽ về đấu tranh xử lý tội phạm, thể hiện tính nhân văn trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Thời gian tới, VKSND tỉnh và VKSND khu vực tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra trong việc phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là với cơ quan điều tra và tòa án đảm bảo giải quyết các vụ án tham nhũng kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cùng với đó, nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa, hạn chế thấp nhất các trường hợp tòa án tuyên khác tội danh VKSND đã truy tố hoặc tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Bài và ảnh: Quốc Hương