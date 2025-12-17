Không phải ai cũng có phác đồ tiêm giống nhau: Vắc xin HPV tiêm bao nhiêu mũi mới đúng?

Vắc xin HPV có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa sùi mào gà và nhiều bệnh ung thư nguy hiểm do vi rút HPV gây ra. Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy, kể từ khi chương trình tiêm chủng HPV được triển khai vào năm 2006, tỷ lệ nhiễm HPV, mụn cóc sinh dục cũng như các loại ung thư liên quan đến HPV đã giảm hơn 80%.

Hiệu lực bảo vệ của vắc xin HPV kéo dài 30 năm không cần tiêm nhắc lại

Virus HPV (Human Papilloma Virus) lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Mặc dù nhiều người nhiễm virus mà không có triệu chứng, nhưng virus HPV có thể tiềm ẩn trong cơ thể lâu năm, làm gia tăng nguy cơ mắc sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, hầu họng, hậu môn.

Hiện nay, ở Việt Nam đang triển khai tiêm phòng vắc xin Gardasil và Gardasil 9, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh do HPV gây ra có thể giảm đáng kể, đồng thời bảo vệ sức khỏe sinh sản và phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Vắc xin HPV được khuyến nghị tiêm cho cả nam và nữ giới

Chia sẻ về cơ chế hoạt động của vắc xin HPV, ThS. BS Nguyễn Minh Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết: “Vắc xin HPV được phát triển bằng công nghệ DNA tái tổ hợp, có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch sản sinh kháng thể đặc hiệu chống lại virus HPV, từ đó ngăn ngừa virus tấn công các tế bào khỏe mạnh và giảm nguy cơ lây nhiễm. Tiêm phòng HPV không chỉ giúp mỗi cá nhân giảm nguy cơ mắc bệnh, mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng bằng cách giảm khả năng truyền nhiễm nếu được kết hợp với các biện pháp phòng ngừa an toàn.”

Vắc xin HPV có hiệu lực cao và bảo vệ lâu dài có thể lên đến 30 năm nếu tiêm đầy đủ và đúng lịch. Các nghiên cứu cũng cho thấy hiệu lực không suy giảm theo thời gian và không cần tiêm nhắc lại.

Vắc xin HPV tiêm bao nhiêu mũi là đủ?

Việt Nam hiện đang triển khai hai loại vắc xin HPV là Gardasil (phòng ngừa 4 chủng HPV: 6,11,16,18) và Gardasil 9 (phòng ngừa 9 chủng 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58) đều sản xuất tại Mỹ. Trong đó, Gardasil chỉ áp dụng cho nữ giới từ 9–26 tuổi, còn Gardasil 9 mở rộng độ tuổi từ 9 đến 45, tiêm cho cả nam và nữ, mang lại cơ hội bảo vệ sức khỏe sinh sản và phòng ngừa ung thư cho cả người trưởng thành.

Số mũi tiêm HPV tùy thuộc vào độ tuổi tiêm và loại vắc xin

ThS. BS Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “Thực tế, số mũi và lịch tiêm phụ thuộc vào độ tuổi và tình trạng sức khỏe của từng người. Đối với trẻ từ 9 đến 14 tuổi, chỉ cần tiêm 2 mũi, trong đó mũi thứ hai cách mũi đầu tiên từ 6 đến 12 tháng. Với những người bắt đầu tiêm từ 15 tuổi trở lên, liệu trình gồm 3 mũi và kéo dài ít nhất 6 tháng. Liệu trình đúng cách sẽ giúp cơ thể tạo miễn dịch hiệu quả và bảo vệ lâu dài trước virus HPV.”

Trung tâm Tiêm chủng PhenikaaMec luôn sẵn các loại vắc xin bảo quản đạt chuẩn phục vụ tiêm chủng mở rộng cho mọi độ tuổi

Khi quyết định tiêm vắc xin HPV, việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín là yếu tố quan trọng hàng đầu. Một địa chỉ chất lượng cao với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và quy trình tiêm chủng chuẩn y khoa không chỉ giúp đảm bảo vắc xin được sử dụng đúng cách, hạn chế tác dụng phụ mà còn nâng cao hiệu quả bảo vệ lâu dài. Trong số các cơ sở hiện nay, Trung tâm Tiêm chủng Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) được đánh giá là địa chỉ đáng tin cậy hàng đầu. Tại đây, người tiêm sẽ được khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm, sử dụng vắc xin chính hãng bảo quản trong kho lạnh đạt chuẩn quốc tế và thực hiện quy trình tiêm an toàn, với sự theo dõi sát sao ngay sau tiêm. Cơ sở vật chất hiện đại, không gian thoáng mát cùng thái độ chăm sóc tận tâm của nhân viên y tế giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi tiêm phòng.

Điểm đặc biệt của Trung tâm nằm trong khuôn viên Bệnh viện sẵn sàng phối hợp với các khoa phòng khác để ứng phó với các tình huống khẩn cấp sau tiêm, đảm bảo an toàn tối đa cho tất cả khách hàng.

