Không khí lạnh mạnh tràn về: Miền Bắc rét sâu, Trung Bộ mưa lớn

Không khí lạnh cường độ mạnh sắp tràn xuống nước ta khiến miền Bắc nhiệt độ giảm mạnh, trong khi Trung Bộ đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng.

Khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.

Sau tháng 10 có nền nhiệt cao bất thường, thời tiết nước ta được dự báo sẽ có những chuyển biến đáng chú ý trong những ngày tới. Khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc, đồng thời gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển và nguy cơ mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ.

Đây là những diễn biến đáng chú ý trong bản nhận định về khả năng xuất hiện các loại hình thiên tai từ nay đến hết ngày 14/11/2026 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu trong khoảng đêm 5/11 đến ngày 6/11. Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác.

Đáng chú ý, khoảng ngày 8-9/11, không khí lạnh có cường độ mạnh dự kiến tràn xuống, gây mưa, mưa rào và dông tại Bắc Bộ. Từ ngày 9/11, nhiệt độ có khả năng giảm mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông 2026-2027.

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết nhận định trên được đưa ra sau quá trình theo dõi, phân tích các hình thế thời tiết. Đợt không khí lạnh mạnh sắp tới sẽ khiến thời tiết miền Bắc chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là sự giảm nhiệt từ ngày 9/11.

Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh tháng 10/2026 ghi nhận nền nhiệt cao bất thường. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino rất mạnh, nhiệt độ trung bình tại hầu khắp các khu vực trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, riêng Bắc Bộ cao hơn 2-3 độ C.

Chuẩn sai nhiệt độ trung bình toàn quốc tháng 10/2026. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 10 đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74 độ C. Đây là mức cao nhất cùng thời kỳ trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

Đặc biệt, cả nước ghi nhận 148 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó có 80 trạm thuộc khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, 98 trạm ghi nhận nhiệt độ trung bình ngày cao nhất trong tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, riêng Bắc Bộ có 69 trạm.

Cùng với nền nhiệt cao, hoạt động của không khí lạnh trong tháng 10 cũng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Cả nước mới ghi nhận một đợt không khí lạnh vào đêm 4/10, gây mưa trên diện rộng tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía Nam.

Sau một tháng có nền nhiệt cao kỷ lục, đợt không khí lạnh mạnh sắp tới được dự báo sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về thời tiết. Người dân, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc, cần theo dõi sát diễn biến nhiệt độ để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.

Trung Bộ nguy cơ mưa lớn, nhiều vùng biển động mạnh

Không chỉ khiến miền Bắc giảm nhiệt, đợt không khí lạnh mạnh còn có khả năng gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển từ đêm 8/11 đến ngày 12/11.

Tại vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, dự báo có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5 m, biển động mạnh.

Theo dự báo viên Vũ Tuấn Anh, đây là những thông tin đáng lưu ý đối với hoạt động hàng hải và tàu thuyền trên biển. Các phương tiện hoạt động tại những vùng biển chịu ảnh hưởng cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phương án bảo đảm an toàn.

Một diễn biến đáng chú ý khác là nguy cơ xuất hiện mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ trong khoảng ngày 9-12/11.

Nguyên nhân được cơ quan khí tượng nhận định là do không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp với các nhiễu động trong đới gió Đông trên cao và tác động của địa hình miền Trung.

Khu vực có khả năng xuất hiện mưa lớn bao gồm từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trong bối cảnh nhiều khu vực Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, người dân cần chú ý các thông tin dự báo về phạm vi, thời gian và cường độ mưa để chủ động các biện pháp phòng tránh. Các hoạt động trên biển cũng cần đặc biệt lưu ý diễn biến gió mạnh, sóng lớn trong những ngày tới.

Nguồn: https://vtv.vn/khong-khi-lanh-manh-tran-ve-mien-bac-ret-sau-trung-bo-mua-lon-100261104195129136.htm