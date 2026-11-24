Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Đêm 23, ngày 24/11/2026, khu vực Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, sáng 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 64/BCĐ-BNNMT ngày 23/11/2026 của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với khu vực ven biển, các đơn vị, địa phương theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với khu vực trên đất liền, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đặc biệt là các khu vực đã từng xảy ra sạt lở, khu vực đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trong thời gian vừa qua; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, khắc phục ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; chủ động triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026 - 2027; đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân và chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với thiên tai để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM