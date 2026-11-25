Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Áp lực từ hàng nghìn tấn chất thải sinh hoạt mỗi ngày đang đẩy hạ tầng môi trường ở nhiều địa bàn trong tỉnh vào tình trạng quá tải, nhất là khi nhiều bãi chôn lấp rác trên địa bàn tỉnh đã chạm ngưỡng sức chứa. Thực tế này đang đặt ra thách thức lớn cho năng lực quản trị của chính quyền địa phương trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thực hiện thu gom rác thải trên địa phường Hạc Thành.

heo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có 39 công ty, 24 HTX, 91 tổ dịch vụ tham gia công tác thu gom, vận chuyển CTRSH với khoảng 4.000 phương tiện thực hiện thu gom, vận chuyển. Các phương tiện phục vụ thu gom, vận chuyển CTRSH tương đối đa dạng từ thủ công, thô sơ đến cơ giới như xe ép rác chuyên dụng, ô tô tải, xe thùng, xe ba bánh... Số lao động trực tiếp tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH thông thường trong toàn tỉnh khoảng 1.000 người. Trong đó Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa khoảng 200 lao động; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn khoảng 110 lao động; Công ty CP Môi trường Nghi Sơn khoảng 93 lao động; các HTX, tổ vệ sinh môi trường ở xã có số lao động khoảng 3 - 5 người/đơn vị người tùy từng địa phương...

Cùng với phương tiện và nhân lực thu gom, mạng lưới hạ tầng tập kết rác cũng đã được bố trí rộng khắp các xã, phường trong tỉnh với khoảng 377 điểm, tổng diện tích khoảng 347.700m2. Như vậy, hệ thống hạ tầng thu gom và trung chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt và góp phần nâng tỷ lệ thu gom chất thải rắn của tỉnh. Theo thống kê, tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH toàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực qua từng năm. Năm 2021 tỷ lệ thu gom đạt 88,99%; năm 2022 đạt 89,02%; năm 2023 đạt 91,80%; năm 2024 là 91,20%; năm 2025, đạt mức cao nhất là 93,68%. Trong đó khu vực đô thị có tỷ lệ thu gom bình quân cao nhất toàn tỉnh. Hầu hết các phường như: Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Hàm Rồng đều đạt 99%; các phường khác như Sầm Sơn, Bỉm Sơn hay Nghi Sơn cũng duy trì mức thu gom từ 94 - 97%. Khu vực nông thôn tỷ lệ thu gom thường dao động ổn định từ 90 - 98%, một số xã điển hình như Hoằng Hóa đạt 98%, Yên Định đạt 98%...

Tuy nhiên, do lượng rác thải phát sinh hằng ngày ở các địa phương lớn với khoảng hơn 2.500 tấn/ngày, trong khi hạ tầng xử lý theo công nghệ hiện đại còn hạn chế nên tỷ lệ CTRSH xử lý bằng hình thức chôn lấp trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao. Tại phường Hạc Thành tỷ lệ CTRSH xử lý bằng hình thức chôn lấp trong năm 2025 chiếm 74,70%, tại Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn con số này lên tới trên 85%. Trong khi đó, nhiều bãi rác như bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn) hay bãi rác núi Voi (phường Bỉm Sơn) đã trong tình trạng quá tải. Ngoài ra, phần lớn các bãi chôn lấp hiện đang tiếp nhận CTRSH chưa được phân loại tại nguồn, có thành phần hữu cơ cao nên tính ổn định thấp, chiếm nhiều diện tích đất, phát sinh lượng lớn nước rỉ rác; nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đã, đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động sản xuất của cộng đồng.

Trước thực trạng trên, tỉnh và ngành chức năng cũng như các địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý CTRSH. Trong đó có việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng thêm các nhà máy, khu xử lý CTRSH như: Dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn; Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quảng Minh tại phường Nam Sầm Sơn; Dự án Khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 2); Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng... Các dự án này đều có công suất hoạt động lớn và có khả năng xử lý rác thải liên vùng.

Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng có công suất đốt rác 1.000 tấn/ngày và phát điện 12 MW. Dự án này xử lý rác thải của các địa phương thuộc huyện Thọ Xuân cũ và vùng phụ cận cũng như các địa phương thuộc TP Thanh Hóa cũ. Hay như Dự án Khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 2) có công suất xử lý 500 tấn rác/ngày, đêm, cùng với công suất 120 tấn/ngày, đêm của giai đoạn 1 đang hoạt động, khi hoàn thành, tổng công suất xử lý rác thải tại đây sẽ đạt 620 tấn/ngày, đêm. Đáng chú ý dự án sử dụng công nghệ đốt rác kết hợp thu hồi năng lượng để phát điện với sản lượng điện hòa lưới là 73,52 triệu kWh/năm. Dự án này đã được khởi công hồi tháng 9/2026, dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2028.

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra việc đầu tư, đưa vào sử dụng các công trình thu gom, xử lý rác thải là rất cần thiết. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, rất cần những hành động cụ thể, thiết thực từ mỗi tổ chức, cá nhân như: làm tốt việc phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nơi phát sinh; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; trồng cây cải thiện không gian xanh; sử dụng năng lượng sạch và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Lê Phong