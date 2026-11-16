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Không gọi nhập ngũ đối với công dân cận thị trên 1,5 diop

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Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng vừa có phản hồi về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân, trong đó làm rõ thắc mắc về tật khúc xạ ở mắt.

Không gọi nhập ngũ đối với công dân cận thị trên 1,5 diop

Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng vừa có phản hồi về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân, trong đó làm rõ thắc mắc về tật khúc xạ ở mắt.

Kết luận chính thức do Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào kết quả chuyên khoa mắt và các tiêu chí sức khỏe khác. Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển; công dân cần thực hiện theo giấy gọi khám hợp lệ, kể cả khi cho rằng mình không đạt tiêu chuẩn.

Không gọi nhập ngũ đối với công dân cận thị trên 1,5 diop

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/video-khong-goi-nhap-ngu-doi-voi-cong-dan-can-thi-tren-15-diop-post1002884.html

Từ khóa:

#Công dân #Nhập ngũ #Bộ quốc phòng #Tuyển quân #Quy định #cơ quan chức năng #Khám sức khỏe #tiêu chuẩn #Báo nhân dân #Trạm y tế

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