Xã Triệu Sơn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân

Sáng 29/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Sơn tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2027.

Lãnh đạo xã Triệu Sơn kiểm tra công tác khám sơ tuyển.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 29 và 30/10/2026, toàn xã có 707 nam công dân được gọi tham gia khám sơ tuyển sức khỏe.

Trong số các công dân tham gia sơ tuyển, có 33 thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Những lá đơn tình nguyện thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và nhiệt huyết của tuổi trẻ xã Triệu Sơn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua công tác sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Sơn tiếp tục thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Đình Duyến (CTV)