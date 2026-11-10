Tổng kết thực hiện 3 luật về quốc phòng - an ninh

Sáng 10/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến kết nối đến 34 tỉnh, thành phố tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2013, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Sau khi có hiệu lực thi hành, Luật Quốc phòng năm 2013, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013 đã được Bộ Quốc phòng, các bộ ngành ở Trung ương, các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý giúp chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, không để bị động bất ngờ trước các tình huống.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Bạt Văn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các luật trên đã bộc lộ một số bất cập, như nhiệm vụ của phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ chưa xác định nội dung chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị về tác chiến điện tử, chiến tranh không gian mạng, chiến tranh năng lượng và làm các nhiệm vụ tác chiến điện tử; thiếu các quy định về công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chưa có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; quy định độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ không còn phù hợp; thiếu cơ chế pháp lý để đảm bảo đầy đủ các nguồn lực xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương khẳng định, việc tổ chức thực hiện Luật Quốc phòng năm 2013, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013 đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Thứ trưởng cũng thống nhất cần phải sửa đổi, bổ sung một số quy định trong luật, đảm bảo thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu là nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 67 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2013, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013

Lan Phương