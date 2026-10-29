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Thiệu Hóa có 38 thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2027

Thanh Mai (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Hóa tổ chức khai mạc sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đợt sơ tuyển năm nay, xã có 395 thanh niên được gọi tham gia, trong đó 38 thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ.

Thiệu Hóa có 38 thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2027

Sáng 29/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Hóa tổ chức khai mạc sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đợt sơ tuyển năm nay, xã có 395 thanh niên được gọi tham gia, trong đó 38 thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ.

Thiệu Hóa có 38 thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2027

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Thiệu Hóa tặng quà cho các thanh niên.

Ngay sau lễ khai mạc, các thanh niên được hướng dẫn thực hiện các nội dung sơ tuyển theo quy định, khai thác tiền sử bệnh tật, kiểm tra thể lực, đo huyết áp và phát hiện những trường hợp có dị tật, dị dạng hoặc vấn đề sức khỏe cần lưu ý. Quá trình sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm khách quan, đúng quy trình.

Xác định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã Thiệu Hóa chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đồng thời phối hợp rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi, vận động công dân thực hiện nghiêm các quy định về sơ tuyển, khám sức khỏe và tuyển chọn nhập ngũ.

Thiệu Hóa có 38 thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2027

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ thanh niên tham gia sơ tuyển.

Sau sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục hoàn thiện các bước theo quy định, quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng và chất lượng.

Thanh Mai (CTV)

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#Xã Thiệu Hóa #Công an nhân dân #Thanh niên tình nguyện #Luật Nghĩa vụ quân sự #tham gia #Quy định #Khai mạc #Công dân #Lực lượng vũ trang #Nhập ngũ

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