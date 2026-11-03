Không để xảy ra “điểm nóng” khiếu kiện, tố cáo đông người, vượt cấp

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn xã Yên Thọ thường xuyên được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp đồng bộ và tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Cán bộ xã Yên Thọ tiếp công dân thường xuyên trên địa bàn.

Mới đây, tại trụ sở tiếp công dân xã, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ Đỗ Thanh Minh đã có buổi tiếp công dân định kỳ để lắng nghe và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm. Tại buổi tiếp, chị Nguyễn Thị Tuyết đã có đơn đề nghị chính quyền xã xem xét giải quyết việc gia đình có mua một thửa đất ở thôn Xuân Sơn và khi có nhu cầu muốn bán, chị đã tiến hành đo đạc thì phát hiện 3,7m đất phía sau của gia đình lại nằm trên phần đất của nhà chị Lê Thị Sen.

Với tinh thần giải quyết thấu tình, đạt lý những mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng ở cơ sở, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn thành lập tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra thực tế. Sau khi xác định diện tích đất trên thuộc gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã đã tổ chức buổi hòa giải và sau đó hai bên đã đi đến thỏa thuận là gia đình chị Lê Thị Sen sẽ mua lại phần diện tích trên của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại địa phương, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Yên Thọ đã duy trì và thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh, đơn, thư KNTC của công dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC cho cán bộ, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, xã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các thôn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Cùng với đó phân công thành viên ban tiếp công dân trực tất cả các ngày hành chính trong tuần, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư của công dân. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã theo lịch định kỳ hằng tuần tiếp công dân và giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị, phản ánh. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã thông báo kết luận việc tiếp công dân và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, UBND xã chỉ đạo các thôn, ban tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra; đồng thời phân công lãnh đạo xã trực tiếp xuống khu dân cư nắm bắt tình hình đời sống, những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã đã tổ chức 10 lượt tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận 17 đơn kiến nghị, phản ánh của người dân. Toàn bộ số đơn này đều thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp xã. Các nội dung người dân quan tâm kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến đất đai. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã Yên Thọ đã hoàn thành giải quyết 17/17 đơn kiến nghị, phản ánh. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Nhiều vụ khiếu nại được giải quyết, hòa giải từ khi mới phát sinh ở cơ sở, những vụ việc phức tạp cũng được tập trung giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật KNTC. Góp phần ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Yên Thọ Đỗ Thanh Minh cho biết: “Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, xã Yên Thọ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Đồng thời, tăng cường đối thoại với công dân, thực hiện hòa giải tại cơ sở có hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, hạn chế đơn, thư vượt cấp kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến đông đảo cán bộ và Nhân dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết KNTC”.

Bài và ảnh: Quốc Hương