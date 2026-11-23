Nguyệt Ấn đổi mới phương thức dân vận từ mô hình “Tháng nghe dân nói”

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền xã Nguyệt Ấn đang chú trọng đổi mới phương thức dân vận theo hướng gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe và giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm. Việc tổ chức các hội nghị “Tháng nghe dân nói” tại khu dân cư đã mở thêm kênh đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Hội nghị “Tháng nghe dân nói” được triển khai tại thôn Nguyệt Trung để cán bộ, lãnh đạo xã Nguyệt Ấn lắng nghe người dân phản ánh những vấn đề từ thực tiễn cơ sở.

Giữa tháng 10/2026, tại nhà văn hóa thôn Nguyệt Trung, hội nghị “Tháng nghe dân nói” diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn. Thay vì chỉ nghe phổ biến các chủ trương, chính sách, người dân có điều kiện trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề nảy sinh trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt tại khu dân cư. Đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các bộ phận chuyên môn của xã trực tiếp lắng nghe, trao đổi, tiếp thu ý kiến của người dân.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, những vướng mắc của cá nhân và gia đình được người dân thẳng thắn phản ánh. Trong đó, nổi lên là các vấn đề liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cung cấp nước sạch, nước sinh hoạt nông thôn; tình trạng ô nhiễm môi trường được người dân phản ánh liên quan đến hoạt động của Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa; kéo dài hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường trên địa bàn thôn; nâng cấp đường giao thông nông thôn... Đây đều là những vấn đề thiết thực, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc và giải quyết kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã trực tiếp trao đổi, giải đáp; những nội dung cần xác minh, kiểm tra hoặc vượt thẩm quyền được tiếp thu, tổng hợp để kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Qua đó, hội nghị không chỉ tạo điều kiện để người dân bày tỏ nguyện vọng mà còn giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt sát hơn tình hình thực tế, nhận diện những vấn đề còn tồn tại trong quản lý, điều hành, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp.

Việc triển khai “Tháng nghe dân nói” thể hiện sự cụ thể hóa quan điểm lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyệt Ấn, cho biết: “Đảng ủy xã xác định việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thông qua các hội nghị tại khu dân cư, cấp ủy, chính quyền có điều kiện nắm bắt sát hơn tình hình thực tế, kịp thời tiếp nhận những vấn đề người dân quan tâm; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân”.

Điểm cốt lõi của “Tháng nghe dân nói” là phải chuyển từ lắng nghe, tiếp nhận sang hành động và giải quyết. Bởi người dân không chỉ mong muốn được trình bày ý kiến mà điều quan trọng hơn là những kiến nghị chính đáng phải được xem xét, phản hồi rõ ràng, có trách nhiệm và có thời hạn cụ thể. Vì vậy, sau mỗi hội nghị, việc tổng hợp, phân loại kiến nghị, xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết và theo dõi đến cùng kết quả thực hiện cần được coi là khâu quan trọng, quyết định hiệu quả của mô hình.

Để duy trì hiệu quả các hội nghị “Tháng nghe dân nói”, xã Nguyệt Ấn cần gắn hoạt động này với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề cụ thể của từng khu dân cư. Việc tổ chức không nên dàn trải, nặng về hình thức mà cần lựa chọn những nội dung người dân thực sự quan tâm, những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mỗi cuộc đối thoại cần có trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn giải quyết và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện.

Việc tổ chức hội nghị “Tháng nghe dân nói” không chỉ là một hoạt động dân vận mà còn là thước đo tinh thần trách nhiệm, năng lực phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe, những kiến nghị chính đáng được quan tâm giải quyết, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng được củng cố. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xã Nguyệt Ấn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Hiếu