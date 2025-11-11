Khơi dậy sức sáng tạo của phụ nữ phường Đông Quang

Những năm qua, với tinh thần đổi mới và sáng tạo, Hội LHPN phường Đông Quang đã phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, góp phần vào việc xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Đông Quang ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Quang Mai Thị Ngọc Linh cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, Hội LHPN phường đã cụ thể hóa bằng phong trào hành động “Xây dựng người phụ nữ Đông Quang thời đại mới”. Từ chủ trương đúng đắn và cách làm sáng tạo, phong trào đã trở thành kim chỉ nam, mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ, hội viên. Qua đó, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Đông Quang không chỉ đảm đang trong gia đình, mà còn năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương”.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ”, Hội LHPN phường đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm; xây dựng các mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững... Hội đã đẩy mạnh hoạt động ủy thác, tín chấp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng giải quyết cho trên 3.896 hội viên phụ nữ vay vốn với số tiền trên 332 tỷ đồng; thành lập 54 tổ/nhóm phụ nữ tiết kiệm, tín dụng, tiết kiệm theo gương Bác với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Với nhiều cách làm cụ thể, hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua (2020-2025) hội đã giúp 562 lượt hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững, với tổng trị giá hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng. Phong trào khởi nghiệp của phụ nữ cũng phát triển mạnh, nhiều ý tưởng sáng tạo của phụ nữ phường được Hội LHPN tỉnh đánh giá cao, đạt giải xuất sắc trong cuộc thi “Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp”...

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, cán bộ, hội viên, phụ nữ phường đã chủ động, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường với nhiều hình thức. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì, nhân rộng như “Phụ nữ với phong trào vệ sinh môi trường”, “Nhà sạch - vườn đẹp - tường rào xanh”, “Phân loại rác thải hữu cơ thành phân vi sinh”, “Biến rác thành tiền”... Hội đã vận động hội viên hiến 5.361m2 đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông; trồng 51km đường hoa; xây dựng 68 mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu”, 31 mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” và 28 mô hình chi hội có “Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh”; thành lập 54 chi hội “5 có, 3 sạch”; vận động 2.321 hội viên phụ nữ mua thùng rác xanh...

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường đã thành lập và duy trì 531 câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn, đa dạng về hình thức như câu lạc bộ dân vũ thể thao, bóng chuyền hơi, chuyển đổi số cộng đồng, nhóm “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”... Đây là những mô hình thiết thực, giúp hội viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Bám sát chỉ đạo của hội cấp trên và yêu cầu thực tiễn, nhiệm kỳ qua Hội LHPN phường đã tập trung triển khai hai khâu đột phá: “Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận chính quyền số, kinh tế số, xã hội số” và “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”. Hội đã tổ chức nhiều lớp “bình dân học vụ số”, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt... giúp chị em tự tin tham gia vào không gian số, thích ứng với cuộc sống hiện đại. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng công tác hội cho đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt và quản lý hội viên. Nhờ vậy, hàng năm có 85 - 90% chi hội đạt vững mạnh, không còn chi hội yếu kém; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt trên 87%.

Các phong trào thi đua của Hội LHPN phường Đông Quang đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành động lực khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên của phụ nữ trong thời kỳ mới. Qua đó, không ngừng khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê