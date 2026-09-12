Khơi dậy sức dân từ những việc làm thiết thực

Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Hà Trung luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Hà Trung tham gia dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đã thành thông lệ, vào mỗi chủ nhật hằng tuần, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thôn Nhân Lý tập trung tại các tuyến đường để quét dọn đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khu dân cư. Những phần việc tưởng chừng giản dị hàng ngày nhưng có tác động lớn đến việc xây dựng cảnh quan khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nhân Lý, cho biết: Thôn Nhân Lý hiện có 463 hộ với hơn 900 nhân khẩu. Để thực hiện hiệu quả mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, ban công tác mặt trận phối hợp với các đoàn thể thôn tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, luôn có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua tuyên truyền, người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của mô hình và tích cực tham gia hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực.

Đến nay, 100% tuyến đường trong khu dân cư đều được nhựa hóa, bê tông hóa, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, người dân còn tích cực trồng hoa, trồng 1km cây xanh, duy trì vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, lắp 3km đường điện và 35 mắt camera, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Không chỉ thôn Nhân Lý, phong trào xây dựng “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” đã được triển khai ở 14/14 khu dân cư trên địa bàn xã. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Trung Bùi Văn Mạnh cho biết: Để phát huy hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, điều quan trọng là tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt khu dân cư, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và lựa chọn những nội dung sát với thực tiễn để vận động người dân cùng thực hiện.

Từ chủ trương chung, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến 5.330m2 đất, tháo dỡ tường rào, công trình phụ để mở rộng các tuyến đường. Đến nay, 100% các tuyến đường trong khu dân cư được bê tông hóa. Tại nhiều tuyến đường, người dân luôn có ý thức trong việc trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh. Cùng với thực hiện mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, các đoàn thể cũng đã lựa chọn những việc làm phù hợp với đoàn viên, hội viên, như: Hội nông dân xã với phong trào làm sạch vệ sinh đồng ruộng, xử lý bao bì thuốc trừ sâu; đoàn thanh niên duy trì các mô hình “Đường tranh bích họa”, “Đoạn đường em chăm”, “Dòng sông không rác thải”; hội LHPN thực hiện phong trào “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”; “Gia đình 5 không, 3 sạch” và các mô hình: “Đoạn đường xanh”, “Đường hoa phụ nữ tự quản”... được triển khai sâu rộng tại 14/14 khu dân cư.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được ủy ban MTTQ xã triển khai hiệu quả. Cuộc vận động: “Quỹ vì người nghèo” đã huy động được sự tham gia của nhiều nguồn lực xã hội, từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng mới 40 nhà; sửa chữa 24 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác cứu trợ nhân đạo cũng được triển khai kịp thời, góp phần giúp các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Những kết quả đạt được từ các cuộc vận động, phong trào thi đua đã khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ xã Hà Trung trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Khi mỗi người dân nhận thức sâu sắc về lợi ích từ những việc làm chung, các cuộc vận động, phong trào thi đua không chỉ là những đợt phát động mà trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là nền tảng để MTTQ tiếp tục khơi dậy sức dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: Trung Hiếu