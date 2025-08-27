Kho tự động hóa – Xu hướng tất yếu trong xây dựng Nhà kho thông minh

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu cạnh tranh gay gắt, tự động hóa kho bãi trở thành xu thế tất yếu giúp doanh nghiệp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và tối ưu nguồn lực. Tại Việt Nam, nhu cầu chuyển đổi từ hệ thống kệ truyền thống sang nhà kho thông minh (Smart Warehouse) ngày càng rõ rệt, đặc biệt trong các ngành có tốc độ luân chuyển lớn như bán lẻ, thương mại điện tử, thực phẩm, dược phẩm và logistics.

Thách thức trong quản lý kho truyền thống

- Không gian lưu trữ hạn chế, khó mở rộng khi nhu cầu tăng.

- Xuất nhập chậm, tốn nhiều nhân công, dễ sai sót.

- Khó áp dụng FIFO/LIFO, gây tồn đọng hoặc thất thoát hàng hóa.

- Thiếu công cụ số hóa, chi phí vận hành cao.

Những rào cản này khiến doanh nghiệp khó đạt hiệu quả vận hành tối ưu và giảm sức cạnh tranh.

Eurorack – Giải pháp kho tự động hóa tại Việt Nam

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Eurorack tiên phong cung cấp giải pháp kệ chứa hàng và kho tự động “may đo” cho doanh nghiệp Việt. Trong đó, hai sản phẩm chủ lực là Eurorack Wifi Shuttle và Mobile Rack (Kệ di động thông minh) – đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong thực tiễn.

Eurorack Wifi Shuttle – Robot tự động cho kho mật độ cao

Eurorack Wifi Shuttle là robot vận chuyển pallet thông minh chạy trên ray, cho phép doanh nghiệp tăng sức chứa đến 2,4 lần mà không cần mở rộng kho.

- Hiệu suất cao: tốc độ 50–75 m/phút, xử lý nhanh hàng trăm pallet mỗi giờ.

- Vận hành trong kho lạnh: hoạt động bền bỉ tới -30°C, pin Lithium 12–14 giờ.

- Hỗ trợ FIFO/LIFO: quản lý hàng hóa chính xác, đặc biệt với thực phẩm và dược phẩm.

- Kết nối thông minh: điều khiển qua smartphone/tablet, tích hợp WMS, quản lý tồn kho theo thời gian thực.

- An toàn – ổn định: cảm biến SICK, tiêu chuẩn IP65, bảo vệ người và hàng hóa.

- Linh hoạt: tùy chỉnh theo pallet 800×1200mm – 1200×1200mm, tải trọng 1500–2000kg.

Lợi ích: Shuttle giúp tăng tốc độ lưu thông, giảm sai sót, tiết kiệm chi phí nhân công và năng lượng – đặc biệt phù hợp với logistics, thương mại điện tử, kho lạnh, thực phẩm và công nghiệp sản xuất.

Mobile Rack – Giải pháp kệ di động tiết kiệm không gian

Kệ Mobile Rack là hệ thống kệ chứa hàng đặt trên ray và vận hành bằng motor điện, loại bỏ hầu hết lối đi cố định – vốn chiếm tới 40% diện tích trong kho truyền thống.

- Tăng sức chứa 40%: cùng diện tích nhưng lưu trữ thêm hàng nghìn pallet.

- Tiết kiệm chi phí vận hành: giảm diện tích làm lạnh, giảm đầu tư mở rộng kho.

- Vận hành thông minh: điều khiển điện tử hoặc thiết bị cầm tay, mở lối đi linh hoạt cho xe nâng.

- An toàn tuyệt đối: cảm biến chống va chạm, nút dừng khẩn cấp, hệ thống khóa an toàn.

- Linh hoạt: tùy chỉnh chiều cao, tải trọng, phù hợp kho mới hoặc kho cải tạo.

Lợi ích: Mobile Rack giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa không gian, tiết kiệm năng lượng, bảo toàn chất lượng hàng hóa – lý tưởng cho kho lạnh, kho đô thị, dược phẩm và ngành có mật độ lưu trữ cao.

Lợi ích nổi bật khi ứng dụng Shuttle & Mobile Rack

- Tối ưu không gian: tăng khả năng lưu trữ từ 40%–240%.

- Nâng cao hiệu suất: xuất nhập nhanh, chính xác, giảm phụ thuộc nhân công.

- Tiết kiệm chi phí: hạn chế mở rộng kho, giảm điện năng.

- Chuyển đổi số dễ dàng: tích hợp WMS, quản lý theo thời gian thực.

- An toàn – ổn định: thiết kế đạt chuẩn quốc tế, bảo vệ cả người và hàng hóa.

Vì sao nên chọn Eurorack?

- Chi phí đầu tư hợp lý: chất lượng quốc tế, giá thành cạnh tranh.

- Hỗ trợ nhanh chóng: kỹ sư trong nước sẵn sàng 24/7, không phải chờ từ nước ngoài.

- Tùy chỉnh linh hoạt: thiết kế theo yêu cầu đặc thù từng ngành.

- Đồng hành dài hạn: R&D và sản xuất khép kín, liên tục cải tiến công nghệ.

Ứng dụng thực tiễn trong nhiều ngành hàng

- Thực phẩm & đồ uống: Shuttle hỗ trợ FIFO, giảm hao hụt, đảm bảo an toàn vệ sinh.

- Dược phẩm & y tế: Shuttle & Mobile Rack đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản nghiêm ngặt, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc.

- Sản xuất & công nghiệp: Shuttle tăng tốc độ xuất nhập, duy trì nhịp độ dây chuyền.

Nhờ linh hoạt và tùy chỉnh cao, Eurorack trở thành đối tác đáng tin cậy cho nhiều quy mô doanh nghiệp, từ công ty nội địa đến tập đoàn đa quốc gia.

Eurorack – Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt xây dựng Smart Warehouse 4.0

Không chỉ cung cấp sản phẩm, Eurorack còn mang đến tư vấn, thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giúp doanh nghiệp yên tâm vận hành. Với lợi thế làm chủ công nghệ và sản xuất 100% tại Việt Nam, Eurorack khẳng định vị thế tiên phong, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số logistics.

Lựa chọn Eurorack Shuttle & Mobile Rack chính là bước đi chiến lược để doanh nghiệp Việt xây dựng nhà kho thông minh – Smart Warehouse 4.0, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công ty Cổ phần Cơ khí Eurorack

- Hotline: (+84) 938 520 379

- Mail: info@eurorack.com

- Website: https://eurorack.com/vi/

- Address: 5/3 Đoàn Thị Điểm, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh.