Khát vọng về một thế giới không vũ khí hạt nhân

Sáng 9/8, lễ tưởng niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki đã diễn ra long trọng tại Công viên Hòa bình.

Một bức tường của nhà thờ Urakami bị đánh sập trong vụ ném bom nguyên tử ngày 9/8/1945 tại Nagasaki. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Trong bài phát biểu đầy xúc động tại lễ tưởng niệm, Thị trưởng thành phố Nagasaki Suzuki Shiro đã kêu gọi các quốc gia từ bỏ vũ khí hạt nhân để Nagasaki là thành phố cuối cùng trên thế giới hứng chịu thảm họa này.

Thị trưởng Suzuki nhấn mạnh rằng 80 năm sau thảm họa, nhân loại đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu. Ông cảnh báo: "Nếu mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy, không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân."

Ông Suzuki đã trích dẫn lời ông Senji Yamaguchi - một người sống sót sau thảm họa bom nguyên tử - phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc: "Không còn Hiroshima, không còn Nagasaki, không còn chiến tranh, không còn nạn nhân của bom nguyên tử nữa."

Ông nhấn mạnh rằng lời kêu gọi này là đại diện cho khát vọng của những người đã trải qua nỗi đau thảm khốc.

Thị trưởng Nagasaki đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2026 sẽ là “thời khắc then chốt” để đưa ra một lộ trình cụ thể nhằm xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Quang cảnh lễ tưởng niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, Nhật Bản, ngày 9/8/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để “thảm họa xảy ra ở Nagasaki và Hiroshima không bao giờ tái diễn.”

Ông trích lời của cố bác sỸ Nagai Takashi - người dù bị thương vì vụ ném bom ở Nagasaki, nhưng vẫn nỗ lực cứu chữa những người khác - rằng “hãy để Urakami (một khu vực ở Nagasaki) trở thành cánh đồng nguyên tử cuối cùng của thế giới”.

Thủ tướng Ishiba khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục dẫn đầu nỗ lực quốc tế để hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân, dựa trên “Kế hoạch Hành động Hiroshima” được công bố năm 2022 và 3 nguyên tắc phi hạt nhân của nước này.

Lễ tưởng niệm năm nay tại thành phố Nagasaki có sự tham dự của đại diện 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó bao gồm cả các nước sở hữu vũ khí hạt nhân như Mỹ, Nga và Anh.

Tại buổi lễ, danh sách 3.167 người chết vì bom nguyên tử xác nhận trong năm vừa qua cũng được an vị tại “hộp tưởng niệm”, nâng tổng số ca tử vong liên quan thảm họa lên 201.942 người.

Tính đến cuối tháng 3/2025, số người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử còn lại trên toàn quốc là 99.130 người, với độ tuổi trung bình là 86,13.

Buổi sáng 9/8 khi cử hành lễ kỷ niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, trời đổ mưa lớn, nhưng nhiều người vẫn đến Công viên Hòa bình và tưởng niệm các nạn nhân trước bức tượng Hòa bình.

Cùng thời điểm, tại Nhà thờ Công giáo Urakami, cách tâm nổ khoảng 500 mét về phía Đông Bắc của thành phố Nagasaki, từ 6 giờ sáng đã diễn ra Thánh lễ cầu siêu./.

