Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, các địa phương trong tỉnh đang tích cực huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết chưa có mưa, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên để ứng phó với siêu bão RAGASA . Tính đến sáng ngày 23/9, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ thu mùa đạt 52.500 ha/110.635,7 ha (đạt 47,5%).

Nông dân xã Hoằng Tiến huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị thu hoạch lúa thu mùa trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Để bảo đảm tiến độ thu hoạch, các địa phương trong tỉnh phối hợp, linh hoạt điều chuyển máy thu hoạch lúa từ các xã, phường chưa có lúa chín hoặc diện tích lúa chín còn ít sang nơi có diện tích lúa chín nhiều.

Nhằm giảm thiểu tiệt hại do mưa bão, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên.

Thu hoạch đến đâu, người dân vận chuyển thóc đến đó bảo đảm nhanh gọn.

Hiện tại một số vùng như: Yên Định,Thiệu Hoá, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc... có khoảng 9.000 ha lúa vùng trũng thấp, các địa phương đang khẩn trương thu hoạch khi lúa chín 80% trở lên.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân xã Bát Mọt thu hoạch lúa thu mùa.

Thu hoạch lúa thu mùa đến đâu người dân tiến hành giải phóng đất và áp dụng các biện pháp làm đất; tiêu kiệt nước mặt ruộng, vệ sinh tàn dư đồng ruộng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, khi thời tiết thuận lợi nhanh chóng tiến hành gieo trồng vụ đông đảm bảo thời vụ và kế hoạch đề ra.

Hải Đăng