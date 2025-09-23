Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Hải Đăng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, các địa phương trong tỉnh đang tích cực huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết chưa có mưa, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên để ứng phó với siêu bão RAGASA . Tính đến sáng ngày 23/9, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ thu mùa đạt 52.500 ha/110.635,7 ha (đạt 47,5%).

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, các địa phương trong tỉnh đang tích cực huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết chưa có mưa, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên để ứng phó với siêu bão RAGASA . Tính đến sáng ngày 23/9, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ thu mùa đạt 52.500 ha/110.635,7 ha (đạt 47,5%).

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Nông dân xã Hoằng Tiến huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị thu hoạch lúa thu mùa trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Để bảo đảm tiến độ thu hoạch, các địa phương trong tỉnh phối hợp, linh hoạt điều chuyển máy thu hoạch lúa từ các xã, phường chưa có lúa chín hoặc diện tích lúa chín còn ít sang nơi có diện tích lúa chín nhiều.

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Nhằm giảm thiểu tiệt hại do mưa bão, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên.

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Thu hoạch đến đâu, người dân vận chuyển thóc đến đó bảo đảm nhanh gọn.

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Hiện tại một số vùng như: Yên Định,Thiệu Hoá, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc... có khoảng 9.000 ha lúa vùng trũng thấp, các địa phương đang khẩn trương thu hoạch khi lúa chín 80% trở lên.

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân xã Bát Mọt thu hoạch lúa thu mùa.

Khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa ứng phó với siêu bão RAGASA

Thu hoạch lúa thu mùa đến đâu người dân tiến hành giải phóng đất và áp dụng các biện pháp làm đất; tiêu kiệt nước mặt ruộng, vệ sinh tàn dư đồng ruộng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, khi thời tiết thuận lợi nhanh chóng tiến hành gieo trồng vụ đông đảm bảo thời vụ và kế hoạch đề ra.

Hải Đăng

Từ khóa:

#Thu hoạch #Siêu bão #Ứng phó #Địa phương #Đẩy nhanh tiến độ #Thời tiết #Trung thu #Diện tích #Thiết bị #khẩn trương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long