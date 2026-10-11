Khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia

Dù đã nhiều lần được chỉ đạo tháo gỡ và tổ chức các đợt cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB), đến nay một số vị trí thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia vẫn chưa được bàn giao. Mặt bằng thiếu liền mạch gây khó khăn cho việc tổ chức thi công đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ xây lắp và giải ngân vốn; trong khi thời hạn hoàn thành dự án chỉ còn chưa đầy 3 tháng.

Một số vị trí chưa hoàn thành tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển tài sản tại phường Bình Minh (cũ).

Sau đợt cao điểm tháo dỡ công trình từ giữa tháng 9, tiến độ GPMB tại phường Tĩnh Gia đã có chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân chủ động di chuyển tài sản, bàn giao đất để nhà thầu triển khai thi công. Tuy nhiên, trên các tuyến giao thông thuộc dự án vẫn còn những vị trí chưa hoàn thành tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển tài sản. Một số đoạn đã bàn giao mặt bằng nhưng vẫn vướng hệ thống đường điện chưa di dời, khiến việc bố trí máy móc, nhân lực và tổ chức thi công đồng bộ gặp khó khăn.

Đến ngày 10/10, vẫn còn 12 vị trí cột điện chưa được di dời.

“Đơn vị đảm nhận thi công hơn 8km thuộc 2 gói thầu WB-XL-05 và WB-XL-06. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 4,6km, đang triển khai các hạng mục trên phần tuyến còn lại. Riêng gói thầu WB-XL-05 vẫn còn khoảng 550m chưa bàn giao. Một số vị trí đã có mặt bằng nhưng vướng đường điện. Việc bàn giao nhỏ lẻ buộc nhà thầu phải chia nhiều mũi thi công, ảnh hưởng đến bố trí vật tư, thiết bị, nhân lực và chi phí tổ chức công trường”, ông Lại Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung cho biết.

Theo báo cáo của chủ đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2025, nguồn vốn bố trí cho GPMB mới đáp ứng 13,4% nhu cầu theo kế hoạch. Riêng trong tháng 8 và tháng 9, các địa phương đã bàn giao thêm 2,79km mặt bằng sạch.

Đến ngày 10/10, giá trị xây lắp mới đạt hơn 378 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% giá trị hợp đồng.

3 tuyến giao thông đang thi công thuộc Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có tổng chiều dài hơn 13,2km, giá trị xây lắp gần 754 tỷ đồng. Đến ngày 10/10, giá trị xây lắp mới đạt hơn 378 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% giá trị hợp đồng. Trong khi các nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn về nguồn vật liệu, huy động nhân lực, thiết bị để tăng tốc, những điểm nghẽn mặt bằng tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng triển khai khối lượng.

Điển hình, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng đảm nhận đoạn tuyến dài hơn 1,5km. Trong đó, khoảng 500m đã hoàn thành từ năm 2022, nhưng phải đến tháng 9 và đầu tháng 10/2026 đơn vị mới được bàn giao thêm mặt bằng để tiếp tục thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải và nền đường.

Đoạn tuyến thi công của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng còn vướng mắc 115m.

Ông Cao Xuân Tuấn, kỹ thuật thi công hiện trường Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng, cho biết: “Đơn vị đã huy động máy móc, nhân lực, tổ chức 3 mũi thi công. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 115m tại vị trí Km9+603 chưa được bàn giao. Nếu được giải quyết dứt điểm, nhà thầu sẽ bố trí thêm một mũi thi công để tăng khối lượng, đáp ứng tiến độ và kế hoạch giải ngân”.

Trước áp lực tiến độ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đang tiếp tục đề nghị phường Tĩnh Gia tập trung vận động các hộ dân thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình, di chuyển mồ mả; đồng thời khẩn trương di dời hệ thống điện 0,4kV và 35kV ra khỏi phạm vi dự án, hoàn thành trước ngày 15/10.

Nhà thầu đang tiếp tục huy động máy móc, phương tiện, phối hợp tháo dỡ công trình, vật kiến trúc.

Theo ông Vũ Đình Hoàn, Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Nghi Sơn, công tác GPMB trong 2 tháng gần đây đã có nhiều chuyển biến, song vẫn còn một số hộ chưa tháo dỡ công trình, hệ thống đường điện chưa được di dời kịp thời, ảnh hưởng đến việc huy động và tổ chức máy móc thi công. Ban đang tiếp tục phối hợp với các địa phương xử lý những vị trí còn vướng, đồng thời đôn đốc các nhà thầu tăng tốc bố trí thi công trên diện tích được bàn giao mặt bằng sạch.

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung tiếp tục mở các mũi thi công mới trên diện tích đã bàn giao mặt bằng.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực -Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có tổng mức đầu tư 2.314 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, thời gian thực hiện được gia hạn đến hết năm 2026.

Đến nay, dự án đã giải ngân lũy kế hơn 1.837 tỷ đồng, đạt 81,5% tổng vốn được giao. Trong chưa đầy 3 tháng sắp tới gần 345 tỷ đồng cần tiếp tục giải ngân. Thời gian không còn nhiều, nếu không tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc, bàn giao toàn bộ mặt bằng để phục vụ thi công, thì dự án có nguy cơ lại một lần nữa không về đích đúng hẹn.

Tùng Lâm - Linh Sơn