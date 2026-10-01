Tập huấn công tác tuyên truyền về phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa

Sáng 1/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi trong phát triển du lịch hiện nay, đó là: Đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch; Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và điểm đến; Đánh giá thực trạng, thảo luận những khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển du lịch phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy trình bày Chuyên đề “Đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa”.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các nội dung được trao đổi tại hội nghị giúp đại biểu có thêm thông tin, kinh nghiệm và cách tiếp cận đối với những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động du lịch. Qua đó, mỗi địa phương, đơn vị và cá nhân có thể chủ động vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, từ công tác tuyên truyền, bảo tồn các giá trị văn hóa đến tổ chức hoạt động và phục vụ du khách; đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp trong triển khai công tác phát triển, xúc tiến du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và từng bước xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa ngày càng văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Huyền Trang