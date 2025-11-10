Khắc phục giao thông nông thôn bị thiệt hại do thiên tai

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt mưa bão lớn, đặc biệt là bão số 9 và số 10, gây thiệt hại nặng nề đến kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Mặc dù các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục tạm thời, đảm bảo giao thông bước đầu, song việc sửa chữa, phục hồi lâu dài vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tại các xã mới sáp nhập, nơi điều kiện ngân sách và nguồn lực còn hạn chế.

Tuyến đường vào hang Con Moong (xã Thành Vinh) bị sạt lở nặng cần sớm được đầu tư sửa chữa.

Tại xã Thành Vinh mưa bão trong tháng 9 và 10 vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống giao thông nông thôn. Đặc biệt, tuyến đường vào hang Con Moong - di sản quốc gia đặc biệt và là điểm du lịch quan trọng của địa phương bị sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận thực tế, tuyến đường này có một vị trí sạt lở taluy dương với chiều dài khoảng 120m và 3 vị trí sạt lở taluy âm với tổng chiều dài 435m. Ở nhiều điểm, mép sạt lở đã lấn sâu vào đến 1/2 mặt đường, có nơi phần bê tông mặt đường không còn lớp đất nền bên dưới do bị nước cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là tuyến đường quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch, nay bị chia cắt...

Qua rà soát của xã Thành Vinh, từ đầu năm đến nay mưa lũ đã làm hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn bị sạt lở nhiều vị trí nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đường từ thôn Tây Hương đi thôn Thành Tân bị sạt lở taluy âm dài 95m, phần đường nằm sát khe suối, độ cao chênh lệch giữa mặt đường và lòng khe từ 10 đến 15m. Mưa lớn khiến mái taluy bị sụt sâu, cuốn trôi phần nền, lòng đường bị rạn nứt, có chỗ gãy gập hoàn toàn, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Đường thôn Mục Long bị sạt dọc theo khe suối Hồ Bình Công với chiều dài khoảng 80m, phần mặt đường bị khoét sâu từ 1 đến 2m, mỗi khi có mưa lớn lại tiếp tục sạt thêm...

Trước thực trạng đó, xã Thành Vinh đã chủ động tổ chức lực lượng thường trực, theo dõi sát diễn biến sạt lở, đồng thời cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm và tuyên truyền cho người dân không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Xã Thành Vinh cũng đã lập báo cáo chi tiết gửi các cơ quan cấp trên để đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí khắc phục. Ông Bùi Thanh Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Thành Vinh, cho biết: “Địa phương đã thống kê, báo cáo Sở Xây dựng tình hình thiệt hại, đề xuất danh mục các công trình cấp bách bị ảnh hưởng do các đợt mưa bão năm 2025, trong đó có 3 tuyến đường chính bị sạt lở nghiêm trọng. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, địa phương mong muốn được các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ kinh phí để kịp thời khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại”.

Do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão trong năm 2025, tại các xã: Như Thanh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Yên Nhân, Bát Mọt... nhiều tuyến đường vào trường học, khu dân cư bị hư hỏng nặng nhưng chưa thể sửa chữa, người dân phải đi lại tạm thời bằng những con đường đất sụt lún, nhiều đoạn chỉ đủ cho xe máy di chuyển. Một số địa phương đã chủ động khắc phục bằng cách đổ đá hộc, đất đắp nhưng chỉ sau vài trận mưa lớn, đường lại bị cuốn trôi. Theo tổng hợp của ngành giao thông, riêng cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề diện rộng với 274 vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông nông thôn, tổng khối lượng đất, đá hơn 57.770m3. Ngoài ra, toàn tỉnh có 15 cầu dân sinh, cầu tạm bị cuốn trôi; 25 đường tràn, ngầm tràn bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị tê liệt, ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển hàng hóa, nông sản và đi lại của học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa. Sau khi mưa bão đi qua, các địa phương đã khẩn trương huy động máy móc, phương tiện, lực lượng xung kích tiến hành dọn đất, đá, thông tuyến tạm thời, bảo đảm giao thông sớm nhất có thể. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, việc khắc phục chủ yếu mới dừng lại ở mức tạm thời.

Thực tế cho thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các xã sau sáp nhập là thiếu nguồn lực để đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng giao thông. Trong khi đó, hệ thống giao thông chủ yếu là đường nông thôn nhỏ hẹp, được đầu tư từ lâu bằng nguồn vốn XDNTM hoặc đóng góp của người dân, nên khi bị hư hỏng nặng do thiên tai, việc khắc phục đòi hỏi nguồn vốn lớn, vượt quá khả năng của địa phương.

Trước tình hình đó, trong điều kiện các xã, phường mới còn có khó khăn mong muốn tỉnh sớm có giải pháp hỗ trợ khắc phục các tuyến đường bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách, cần lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai để bố trí kinh phí khắc phục. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ địa phương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trọng yếu, bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Lê Hợi