Kết quả thăm dò bầu cử tổng thống Bulgaria vòng hai: Bà Iliana Iotova giành chiến thắng

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Đài Truyền hình Quốc gia Bulgaria công bố ngày 1/11, Tổng thống đương nhiệm Iliana Iotova đã giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, vượt qua đối thủ Andrey Gurov. Kết quả chính thức dự kiến được công bố chậm nhất vào ngày 4/11.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, kết quả thăm dò của tổ chức nghiên cứu Alpha Research cho thấy bà Iliana Iotova nhận được 52,5% số phiếu, trong khi cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gurov đạt 43,4%. Có 4,1% cử tri lựa chọn phương án không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào.

Một cuộc thăm dò khác do Cơ quan Xã hội học Myara thực hiện cũng đưa ra kết quả tương tự, với tỷ lệ ủng hộ bà Iotova đạt 51,1%, ông Gurov đạt 44,6% và 4,3% cử tri không ủng hộ ứng cử viên nào.

Theo quy định của Hiến pháp Bulgaria, ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành chiến thắng. Tổng thống nước này được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm. Khoảng 6,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia vòng bỏ phiếu thứ hai ngày 1/11.

Bà Iotova, 62 tuổi, tranh cử cùng ứng cử viên phó tổng thống Kiril Valchev. Đối thủ của bà, ông Gurov là cựu Thủ tướng lâm thời và từng giảng dạy tài chính tại Đại học Mỹ ở Bulgaria, tranh cử cùng ông Georgi Kandev. Bà Iotova từng hai lần được bầu làm Phó Tổng thống Bulgaria vào các năm 2016 và 2021, phục vụ dưới thời Tổng thống Rumen Radev. Sau khi ông Radev từ chức vào tháng 1/2026, bà kế nhiệm vị trí nguyên thủ quốc gia theo quy định của Hiến pháp.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Phó Tổng thống, bà Iotova từng tham gia Hội đồng Quốc gia của Đảng Xã hội Bulgaria trong giai đoạn 2000-2016, đồng thời là nghị sĩ Quốc hội Bulgaria và nghị sĩ Nghị viện châu Âu. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ quyết định nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Bulgaria, trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với những yêu cầu về ổn định chính trị và điều hành đất nước.

Lê Hà.