Kết quả ngày đầu thí điểm thu gom rác theo giờ

1/9/2026 là ngày đầu tiên Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thực hiện thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ tại một số điểm trên địa bàn phường Hạc Thành. Theo đó, công ty đã xử lý được 50% số lượng rác phát sinh trong ngày và 18 điểm tập kết rác.

Điểm gom rác khu vực đường Phạm Văn Xảo là 1 trong 5 khu vực thực hiện thí điểm thu gom rác theo giờ trên địa bàn phường Hạc Thành.

Bắt đầu từ 19h, ngày 1/9, khi các xe điện chuyên dụng gom rác ở các hộ dân trong khu vực tập trung về, trong khoảng từ 10 - 15 phút sau, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa sẽ ép và chở đi. Nếu như trước đây, rác lưu tại các điểm gom tập trung này khoảng 15 giờ/ngày thì với việc đổi mới quy trình sẽ không còn phải tập kết tạm trên xe gom rác, bốc mùi khó chịu, gây cản trở giao thông.

Rác được thu gom tại khu vực đường Phạm Văn Xảo (phường Hạc Thành).

Theo kế hoạch, Công ty thực hiện thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ tại 5 điểm trên địa bàn phường Hạc Thành, nhưng ngay trong tối 1/9, Công ty đã triển khai thực hiện lên tới 18 điểm, xử lý được khoảng 90 tấn rác, đạt 50% số lượng rác phát sinh trong ngày trên địa bàn.

Mặc dù điểm tập kết rác tại hồ Đồng Chiệc không phải là điểm thực hiện thu gom rác theo giờ như kế hoạch, nhưng được thu gom, vận chuyển trong tối 1/9.

Bà Đỗ Thị Liên là người dân sinh sống gần điểm thực hiện thu gom rác theo giờ tại Tổ dân phố Phú Thọ 1 cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi thấy khu dân cư của chúng tôi hôm nay không còn rác tồn đọng và mùi hôi. Tôi rất đồng tình, ủng hộ cách làm này của phường”.

Các xe điện chuyên dụng chuyển rác sang xe ép trong khoảng từ 10 - 15 phút sau khi tập kết.

Với kết quả đạt được ngay trong ngày đầu tiên thực hiện thí điểm thu gom rác theo giờ, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa phấn đấu ngày 10/9 tới sẽ triển khai thực hiện tại 100% các điểm tập kết rác trên địa bàn toàn phường Hạc Thành.

Vào tối 1/9, 18 điểm tập kết rác tại phường Hạc Thành được thu gom theo giờ.

Ông Lê Thế Bình, Giám đốc xí nghiệp xe máy vận chuyển, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, trao đổi: “Việc chuyển thời gian thu gom rác sang ban đêm tại phường Hạc Thành nhằm mục tiêu giảm ùn tắc giao thông ban ngày và đảm bảo mỹ quan đô thị cho khu vực trung tâm. Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo khung giờ mới tới từng hộ để người dân biết, thực hiện”.

Việc đổi mới quy trình thu gom vận chuyển rác phù hợp với yêu cầu văn minh đô thị. Tuy nhiên, công tác này rất cần sự đồng hành, tự giác của người dân, cơ quan, đơn vị bằng cách đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn, cho vào túi ni lông kín, không vứt rác ra hè phố vào ban ngày... nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, vì đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lan Anh