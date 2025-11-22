Kết nối du lịch biển xanh với đại ngàn trong mùa thấp điểm

Mùa du lịch thấp điểm không còn là khoảng lặng của du lịch Thanh Hóa khi nhiều hành trình mới được mở ra, kết nối những bãi biển dịu êm với đại ngàn xanh thẳm. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên trải nghiệm đa chiều, mà còn làm nổi bật tính đa dạng, giàu bản sắc của tài nguyên du lịch xứ Thanh.

Du khách hào hứng trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm ở vùng cao.

Trong khi những bãi biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa đã quá quen thuộc với du khách trong mùa hè rực rỡ, thì mùa đông đang mở ra một hành trình khám phá khác, an yên và sâu lắng hơn. Du khách có thể bắt đầu chuyến đi của mình tại các khu nghỉ dưỡng biển, nơi bờ cát trải dài và mặt biển dịu êm cùng những hoạt động thư giãn, sau đó tiếp tục di chuyển đến bản Mạ, Pù Luông, suối cá Cẩm Lương hay xa hơn là bản Bút, bản Ngàm để trải nghiệm sắc xanh bất tận của đại ngàn. Sự chuyển tiếp từ không khí vùng biển đến vùng rừng núi sẽ mang lại cảm giác hài hòa, tạo nên chuỗi trải nghiệm mà nhiều du khách cho rằng “đủ sâu - đủ lạ - đủ mới”.

Theo bà Đặng Thị Thọ, Công ty Du lịch Phượng Hoàng Phoenix Voyages (Hà Nội), đối với thị trường khách miền Bắc, xu hướng đi biển vào mùa thấp điểm đang thay đổi rõ rệt khi nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ có nhu cầu nghỉ dưỡng, tìm sự yên tĩnh và dịch vụ tinh gọn. Tại Thanh Hóa, hành trình tour kết nối biển - rừng chính là lợi thế, đây là cách để tăng thêm sức hút đối với du khách, bởi “du khách đến Sầm Sơn mùa này không còn tìm sự náo nhiệt mà họ muốn kết hợp trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực. Bởi vậy, tour kết nối các khu nghỉ dưỡng biển đến Pù Luông hoặc các điểm du lịch sinh thái cộng đồng miền Tây sẽ khiến du khách cảm thấy chuyến đi trọn vẹn và đa dạng hơn. Điều đó cũng cho thấy xu thế du lịch đang dịch chuyển sang nhu cầu trải nghiệm và không gói gọn trong một loại hình truyền thống” - bà Thọ nhấn mạnh.

Ở Pù Luông giờ đây, khi những thửa ruộng đã qua mùa gặt, sương mỏng bảng lảng trên những triền núi, khung cảnh càng trở nên bình yên, thư giãn. Pù Luông những tháng cuối năm luôn mang đến vẻ đẹp trầm mặc, rất thích hợp cho những hoạt động trekking, khám phá văn hóa của đồng bào Thái hay nghỉ dưỡng “chữa lành”. Các homestay, resort hiện đang duy trì công suất vừa phải, đồng thời chú trọng vào dịch vụ cá nhân hóa, cung cấp các tour ngắn đưa du khách đi tham quan bản làng, trải nghiệm chế biến ẩm thực truyền thống, nghệ thuật trình diễn cộng đồng... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch lữ hành cũng đã triển khai nhiều chương trình tour 2 ngày 1 đêm, hoặc 3 ngày 2 đêm kết hợp nghỉ dưỡng biển, thưởng thức hải sản rồi di chuyển lên khu vực miền núi, với các hoạt động khám phá hang động, thác nước và văn hóa bản địa. Sự giản đơn nhưng giàu chiều sâu của mỗi hành trình đều hướng đến việc đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng của du khách, đặc biệt là người trẻ đang tìm kiếm hành trình “xanh” đúng nghĩa.

Về mặt ẩm thực, hành trình kết nối biển - rừng tạo điều kiện để du khách thưởng thức đặc sản phong phú của xứ Thanh theo cách trọn vẹn nhất. Nếu buổi sáng ở biển là hải sản tươi ngon, thì buổi tối đến Pù Luông sẽ là cơm lam, vịt Cổ Lũng, thịt nướng bản địa và rượu men lá thơm nồng. Sự đa dạng đó không chỉ làm giàu trải nghiệm mà còn mở ra hướng phát triển mới cho dịch vụ ẩm thực, khi nhiều cơ sở ngày càng chú trọng khai thác những thực đơn mang đậm dấu ấn riêng của từng vùng miền, điểm đến.

Ông Bùi Việt Anh, quản lý Pù Luông Jungle Lodge, nhận định rằng, sự kết hợp giữa du lịch biển và du lịch cộng đồng miền Tây giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hơn vẻ đẹp xứ Thanh. Ông chia sẻ: “Nhiều khách đến Pù Luông sau khi nghỉ ở Sầm Sơn, họ bày tỏ sự thích thú bởi có những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trong một tour tham quan, nghỉ dưỡng. Họ thích cảm giác buổi sáng còn ngắm biển, buổi chiều đã đứng giữa núi rừng, hít thở không khí trong lành, thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Đây là lợi thế rất lớn của du lịch Thanh Hóa và chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những trải nghiệm gắn liền với văn hóa bản địa”.

Trước xu hướng phát triển mới, cùng với đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong cả nước, thời gian qua việc kết nối các điểm đến nội tỉnh, khai thác tối đa tài nguyên và lợi thế trong phát triển du lịch được tỉnh đặc biệt chú trọng. Trọng tâm là làm mới sản phẩm hiện có và xây dựng sản phẩm du lịch mới, tạo ra những sản phẩm phù hợp theo mùa, thúc đẩy doanh nghiệp sáng tạo. Theo các chuyên gia du lịch, những nỗ lực trong giai đoạn thấp điểm còn mang ý nghĩa xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa bốn mùa, nơi du khách có thể tìm thấy vẻ đẹp rất riêng dù đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Mùa xuân gắn với các lễ hội truyền thống, mùa hè sôi động với biển xanh, mùa thu với những hành trình khám phá di sản văn hóa, mùa đông trầm lặng nhưng quyến rũ của đại ngàn... Mỗi mùa một sắc thái, tạo nên bản hòa âm đặc biệt “Hương sắc bốn mùa” mà không phải địa phương nào cũng có được.

Hành trình kết nối biển xanh với đại ngàn trong mùa du lịch thấp điểm vì thế không chỉ là giải pháp kích cầu mà còn là cách để Thanh Hóa khẳng định thương hiệu du lịch đa dạng, giàu chiều sâu và bền vững. Khi du khách vừa được đắm mình trong hơi thở của biển, vừa được “chữa lành” trong không gian xanh của đại ngàn, chuyến đi ấy chính là cuộc gặp gỡ với thiên nhiên, văn hóa và con người xứ Thanh theo cách dung dị nhưng đầy cảm xúc. Đây cũng chính là nền tảng để du lịch Thanh Hóa tiếp tục lan tỏa sức hút, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của vùng Bắc Trung bộ trong cả bốn mùa.

Bài và ảnh: Hoài Anh