Israel tiếp tục không kích và nổ súng tại miền Nam Lebanon

Quân đội Israel ngày 31/10 tiến hành các cuộc không kích, gây nổ và nổ súng bằng súng máy tại nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, bất chấp khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian và các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết bất đồng an ninh giữa hai nước.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), các hoạt động quân sự của Israel tập trung tại một số địa bàn thuộc các huyện Nabatieh, Bint Jbeil và Marjayoun.

Tại huyện Nabatieh, máy bay chiến đấu Israel không kích khu vực nằm giữa hai thị trấn Nabatieh al-Fawqa và Kfar Tebnit. Một cuộc không kích khác nhằm vào vùng ngoại ô thị trấn Baraachit, thuộc huyện Bint Jbeil.

Ở huyện Marjayoun, lực lượng Israel tiến hành một vụ nổ tại thị trấn Tallousa. Máy bay không người lái (UAV) của Israel cũng bay ở độ cao thấp trên một số khu vực lân cận. Cùng thời điểm, quân đội Israel nổ súng bằng súng máy từ hướng thị trấn Khiam về phía khu đất nông nghiệp tại Ibl al-Saqi. Máy bay chiến đấu Israel còn không kích khu vực giữa hai thị trấn Adshit al-Qusayr và Taybeh.

Tại huyện Tyre, UAV Israel được ghi nhận bay ở độ cao thấp trên thành phố Tyre và các khu vực xung quanh, kéo dài đến hai bờ sông Litani tại khu vực Qasmiyeh. Theo phóng viên hãng thông tấn Anadolu, UAV Israel cũng tiếp tục hoạt động trên bầu trời khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut từ sáng 31/10.

Các hoạt động quân sự mới diễn ra sau cuộc đàm phán quân sự và kỹ thuật giữa đại diện Lebanon và Israel tại thành phố Tampa, bang Florida (Mỹ), trong hai ngày 20-21/10. Cuộc gặp do Mỹ bảo trợ kết thúc mà không có tuyên bố chung hoặc kết quả đột phá được công bố. Hai bên được cho là nhất trí tiếp tục thương lượng, song vẫn còn bất đồng về việc Israel rút quân khỏi Lebanon và giải giáp lực lượng Hezbollah.

Trước đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết những vấn đề then chốt trong đàm phán vẫn chưa được giải quyết, gồm thiết lập lệnh ngừng bắn, Israel rút quân, phân định biên giới và trao trả tù nhân. Ông cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích của Israel, cho rằng hoạt động quân sự này ảnh hưởng đến ổn định của Lebanon. Beirut khẳng định quân đội nước này sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ an ninh thông qua cơ chế chính thức.

Khuôn khổ thỏa thuận được hai nước ký hồi tháng 6, với nội dung Israel từng bước rút khỏi các vùng lãnh thổ Lebanon đang kiểm soát, đổi lại quân đội Lebanon được triển khai và các nhóm vũ trang tiến hành giải giáp. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp diễn. Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ ngày 2/3, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4.386 người thiệt mạng, 12.407 người bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Lê Hà.