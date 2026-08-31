Iraq cam kết hoàn tất rút toàn bộ lực lượng Mỹ trước cuối tháng 9

Theo nhật báo Asharq Al-Awsat có trụ sở tại Anh, Iraq cam kết hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu khỏi nước này vào cuối tháng 9, bất chấp những thông tin cho rằng Washington chỉ có kế hoạch giảm quân số.

Iraq cam kết hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu khỏi nước này vào cuối tháng 9. Ảnh: amwaj.

Các lực lượng Mỹ đã hiện diện tại Iraq trong 23 năm, kể từ cuộc xâm lược năm 2003 và sau đó tiếp tục triển khai các hoạt động quy mô nhỏ hơn nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây được gọi là ISIS).

Theo quan chức Iraq được Asharq Al-Awsat dẫn lời, những thông tin cho rằng lực lượng Mỹ và các binh sĩ nước ngoài khác có thể tiếp tục ở lại Iraq sau tháng 9 là “trái với những gì đã được thống nhất giữa chính phủ Iraq tiền nhiệm và chính quyền Mỹ”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin truyền thông cho rằng Washington chỉ có kế hoạch giảm dần lực lượng, thay vì rút toàn bộ quân vào cuối tháng 9.

Trong khi đó, Shafaq News của Iraq dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết: “Đây là quá trình chuyển đổi nhiệm vụ quân sự của Liên minh sang một quan hệ đối tác an ninh song phương mang tính truyền thống hơn.”

Đầu tháng 8, Văn phòng Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố ngày 30/9 sẽ là “mốc thời gian cố định và cuối cùng” để hoàn tất việc rút các lực lượng thuộc liên minh quốc tế khỏi Iraq.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã ủng hộ việc giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq, đồng thời tái khẳng định kế hoạch rút quân được nhất trí từ năm 2024 dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ali al-Zaidi vào mùa Hè năm nay, ông Trump cho biết hai nước đang xây dựng mối quan hệ “nơi chúng ta không cần quân đội” tại Iraq.

Sự hiện diện của Mỹ tại khu vực đã chịu tác động đáng kể trong cuộc chiến với Iran, khi Tehran gây hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn một số cơ sở radar, thông tin liên lạc và hạ tầng quân sự quan trọng của Mỹ tại các căn cứ ở các quốc gia vùng Vịnh. Trong thời gian xung đột, các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực cũng trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq, vốn hoạt động ngoài sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền Baghdad.

Bích Hồng

Nguồn: RT.