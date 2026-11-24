NATO bác đề xuất của Nga về khôi phục cấu trúc an ninh châu Âu

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này không chấp nhận đề xuất của Nga về việc đưa cấu trúc an ninh châu Âu trở lại trạng thái trước năm 1997, đồng thời khẳng định các nước thành viên NATO có quan điểm thống nhất về vấn đề này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine đang đề cập đến những yêu cầu của Moscow liên quan đến sự hiện diện quân sự của NATO ở châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Berlin ngày 23/11, ông Rutte cho biết các đề xuất mà Nga đưa ra năm 2021, theo đó yêu cầu NATO rút khỏi những vị trí được thiết lập sau năm 1997 và quay trở lại phạm vi hiện diện trước thời điểm này, là không thể chấp nhận được. Ông nhấn mạnh không có thành viên nào trong liên minh ủng hộ phương án trên.

Theo truyền thông Ukraine, yêu cầu của Moscow về việc NATO rút lực lượng về các vị trí trước năm 1997 đã được đưa ra trong khuôn khổ các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi mới đây về giải quyết xung đột ở Ukraine. Đây cũng là một trong những vấn đề liên quan đến việc định hình lại cấu trúc an ninh châu Âu trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.

Liên quan đến triển vọng Ukraine gia nhập NATO, ông Rutte cho biết các nước thành viên hiện chưa đạt được đồng thuận cần thiết, song khả năng này vẫn được để ngỏ. Ông nhấn mạnh quyết định kết nạp thành viên mới thuộc thẩm quyền của NATO và các quốc gia thành viên, đồng thời không loại trừ việc vấn đề Ukraine gia nhập liên minh được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai.

Trước đó cùng ngày, phát biểu trước Hội đồng Nghị viện NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh xem xét lại việc kết nạp nước này vào liên minh. Ông cho rằng tư cách thành viên đầy đủ của NATO sẽ mang lại cơ chế bảo đảm an ninh hiệu quả và đáng tin cậy hơn so với các thỏa thuận bảo đảm an ninh hậu xung đột đang được thảo luận.

Ngọc Liên