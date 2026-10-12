Iran cho rằng phản hồi của Mỹ về đề xuất mở cửa eo biển Hormuz chưa đáp ứng yêu cầu

Ngày 11/10, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Washington đã chấp nhận một số trong 7 điều kiện của của Tehran để đạt được thỏa thuận, nhưng phản hồi của Mỹ đối với điều kiện nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn chưa thỏa đáng, đồng thời phát tín hiệu sẽ không nối lại đàm phán nếu các yêu cầu của Tehran chưa được đáp ứng.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 11/10 dẫn lời ông Mohsen Rezaei, cho biết Washington đã chấp nhận một số điều kiện, nhưng vẫn còn những vấn đề chưa được làm rõ. Theo ông Rezaei, Washington cần làm rõ những vấn đề mà Tehran vẫn chưa hiểu rõ. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã đưa ra 7 điều kiện với phía Mỹ và tuyên bố rõ rằng eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa cho họ, đồng thời sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra cho đến khi các điều kiện này được đáp ứng”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố: “Hoạt động ngoại giao của Iran đã thay đổi và sẽ không có chuyện quay trở lại hiện trạng trước đây”, ông đồng thời khẳng định Tehran không còn trong quá trình phản hồi phía Mỹ.

Iran đã đề xuất mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán với Washington nếu các điều kiện của nước này được đáp ứng, trong đó có việc chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và các biện pháp hạn chế hoạt động bán dầu của Iran. Qatar và các bên trung gian khác đã chuyển thông điệp giữa Washington và Tehran trong nỗ lực chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Hossein Mohebi đã đăng tải hình ảnh một trận địa tên lửa trên bãi biển, hướng mục tiêu vào một tàu sân bay, kèm dòng chú thích “Chúng tôi đang chờ”. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba cùng một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến đến Trung Đông. Lực lượng này dự kiến đến khu vực trong tháng 11.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt rời cảng vào cuối tháng 9 để đến Trung Đông, nơi hai tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington đã hiện diện. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tiến hành hành động quân sự mới nhằm vào Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Những tuyên bố mới nhất từ Tehran cho thấy Iran vẫn giữ lập trường gắn việc mở cửa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán với Mỹ với việc đáp ứng các điều kiện do nước này đưa ra, trong khi sự hiện diện gia tăng của lực lượng Mỹ tại Trung Đông tiếp tục làm nổi bật căng thẳng giữa hai bên.

Thanh Vân