Iran cảnh báo xung đột có thể mở rộng nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự

Ngày 31/10 Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ tự quyết định thời điểm và điều kiện chấm dứt xung đột nếu các hành động quân sự tái diễn.

Những tuyên bố từ hai phía được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tấn công các mục tiêu còn lại tại Iran, trong khi các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt được kết quả rõ ràng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần xử lý tại Iran, trong đó có cơ sở hạt nhân ngầm Pickaxe Mountain.

Phát biểu với báo giới ngày 31/10 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, ông Trump cho biết Mỹ đã vô hiệu hóa phần lớn năng lực quân sự của Iran, song vẫn còn một số mục tiêu có thể được xử lý trong thời gian ngắn. Liên quan đến khả năng nối lại các cuộc tấn công, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với Tehran thông qua trung gian, trong đó có Pakistan, đang diễn ra, nhưng ông vẫn nghi ngờ khả năng đạt được thỏa thuận.

Trước đó, kênh truyền hình MS NOW đưa tin chính quyền Mỹ đã thông báo với các đồng minh vùng Vịnh về khả năng tiến hành không kích Iran ngày 4/11, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Washington xác nhận.

Về phía Iran, ngày 31/10, lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang và người dân nước này sẽ quyết định thời điểm, điều kiện chấm dứt xung đột nếu các đối thủ tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công quân sự hoặc khủng bố nhằm vào Iran.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB), sau cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao, ông Khamenei yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nhanh chóng, hiệu quả trước mọi mối đe dọa, không giới hạn phạm vi địa lý; đồng thời chỉ đạo cập nhật danh sách mục tiêu, trong đó có các cơ sở và tài sản của Mỹ và Israel.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nếu Mỹ phối hợp với Israel tiến hành thêm một chiến dịch quân sự, xung đột có thể lan rộng ra khu vực địa lý lớn hơn. Ông khẳng định quân đội Iran đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Mỹ trong khu vực.

Bên cạnh đó, Iran đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch mở lại eo biển Hormuz xuống còn hai ngày nếu đạt thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran yêu cầu công nhận tuyến hàng hải đã thảo luận với Oman và đóng cửa các tuyến khác, trong khi việc nối lại đàm phán với Washington vẫn phụ thuộc vào các điều kiện do Iran đặt ra.

Lê Hà.