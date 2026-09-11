iPhone 18 Pro, Pro Max và Duo ra mắt với loạt công nghệ mới: Apple đang đặt cược vào điều gì cho thế hệ iPhone tiếp theo?

Thay vì chỉ tập trung nâng cấp một dòng sản phẩm, Apple mang đến ba thiết bị với những điểm nhấn riêng trong thế hệ iPhone mới. iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục đẩy mạnh khả năng chụp ảnh, hiệu năng và AI, còn iPhone Duo đưa thiết kế gập trở thành một phần của hệ sinh thái iPhone.

iPhone 18 Pro và Pro Max nổi bật với camera khẩu độ biến đổi

Apple iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro sở hữu camera chính 48MP Fusion với khẩu độ biến đổi. Đây là lần đầu Apple đưa khả năng kiểm soát khẩu độ lên iPhone. Hệ thống sử dụng sáu lá khẩu, hỗ trợ bốn mức khẩu độ thủ công và có thể tự động điều chỉnh theo độ sâu trường ảnh, điều kiện ánh sáng.

Một số nâng cấp camera đáng chú ý gồm:

Pro controls cho phép điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập và cân bằng trắng.

Histogram hỗ trợ kiểm tra mức phơi sáng.

Photographic Styles có thêm tùy chỉnh texture và grain.

Cinematic có thể áp dụng sau khi quay với video lên đến 60 fps.

Time-lapse hỗ trợ 4K Dolby Vision HDR.

Apple Reference Image tạo reference image từ dữ liệu cảm biến đã được ký để hỗ trợ đối chiếu hình ảnh.

A20 Pro nâng cấp hiệu năng cho dòng Pro

iPhone 18 Series Pro (18 Pro và iPhone 18 Pro Max) sử dụng chip A20 Pro trên tiến trình 2 nanometer. Chip có băng thông bộ nhớ cao hơn 50% so với A19 Pro, CPU 6 lõi tích hợp Neural Accelerators và GPU 7 lõi nhanh hơn tới 40% so với thế hệ trước. Neural Engine gồm Dual 16-core, tổng cộng 32 lõi và mang lại khả năng xử lý AI gấp đôi A19 Pro.

Apple cũng trang bị vapor chamber thế hệ mới có diện tích bề mặt lớn gấp ba lần thế hệ trước trên iPhone 17 Pro. Theo Apple, thiết kế này giúp hiệu năng duy trì tăng tới 40%. iPhone 18 Pro Max có thời lượng phát video lên đến 45 giờ trên phiên bản eSIM-only, trong khi iPhone 18 Pro đạt tối đa 36 giờ.

iPhone Duo mở ra thiết kế iPhone gập

Khác với hai mẫu Pro, iPhone Duo sở hữu thiết kế gập đầu tiên của Apple. Máy có màn hình ngoài 5,4 inch khi đóng và màn hình trong 7,6 inch khi mở. Màn hình trong sử dụng lớp hoàn thiện nano-texture giúp giảm phản chiếu và hạn chế cảm giác nếp gấp.

Thiết kế này cũng tạo ra cách sử dụng mới. Khi mở máy, người dùng có thể chạy hai ứng dụng cạnh nhau với Split View. iOS 27 được tối ưu để nội dung thích ứng khi thiết bị đóng, mở hoặc xoay.

Camera iPhone Duo tận dụng lợi thế màn hình gập

iPhone Duo được trang bị camera chính 48MP Fusion, hỗ trợ chụp 48MP, chụp mặc định 24MP và tích hợp telephoto 2x chất lượng quang học. Camera Ultra Wide 48MP Fusion hỗ trợ góc chụp rộng và macro, trong khi camera trước Center Stage có thể tự động điều chỉnh khung hình theo hướng sử dụng.

Thiết kế hai màn hình còn tạo ra các tính năng camera riêng:

Smart Take: AI trên thiết bị tự động ghi lại khoảnh khắc phù hợp khi chủ thể tạo dáng.

Duo Preview: hiển thị bản xem trước trên màn hình ngoài để chủ thể kiểm tra khung hình.

Kid Cue: hiển thị hoạt ảnh trên màn hình ngoài để thu hút sự chú ý của trẻ.

Duo FaceTime: cho phép những người xung quanh cùng tham gia cuộc gọi video.

iPhone Duo cũng hỗ trợ quay 4K 120 fps Dolby Vision bằng camera chính, Cinematic sau khi quay lên đến 60 fps và Time-lapse 4K Dolby Vision HDR.

Apple Intelligence và kết nối thế hệ mới

Cả ba sản phẩm đều được phát triển cùng Apple Intelligence và Siri AI trên nền tảng iOS 27. Siri AI có thể khai thác ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung trên màn hình và hỗ trợ thực hiện các tác vụ liên quan. Apple Intelligence cũng mang đến Spatial Reframing, Extend, Clean Up, Image Playground và Notify Me.

Về kết nối, các mẫu máy sử dụng chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, kết hợp modem C2 để cải thiện chất lượng và độ ổn định kết nối di động.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro hướng đến trải nghiệm Pro cân bằng, iPhone 18 Pro Max tập trung vào trải nghiệm cao cấp và thời lượng pin, còn iPhone Duo tạo khác biệt bằng thiết kế gập cùng những cách sử dụng camera mới.

Tổng kết

Những sản phẩm mới cho thấy Apple đang đồng thời theo đuổi hai hướng: hoàn thiện trải nghiệm smartphone cao cấp và mở rộng sang thiết kế gập. iPhone 18 Pro, Pro Max mang đến những nâng cấp thực tế về camera, hiệu năng và pin, còn iPhone Duo tạo ra nhiều cách sử dụng mới nhờ màn hình linh hoạt. Đây là nền tảng để Apple tiếp tục mở rộng hệ sinh thái iPhone.

Thế hệ iPhone mới đã chính thức xuất hiện với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Hãy theo dõi thông tin và đăng ký đặt trước iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo tại FPT Shop để không bỏ lỡ thời điểm sản phẩm mở bán tại Việt Nam.