Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và truyền thông chính sách pháp luật mới

Ngày 7/11, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 và truyền thông một số chính sách pháp luật mới.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 có chủ đề: “Tiếp tục nỗ lực, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật tạo nên sự bền vững của kỷ cương, phép nước, đồng thời khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều luật, pháp lệnh quan trọng được ban hành. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng, bằng nhiều hình thức. UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo rà soát, tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, hoàn thiện các thể chế quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm như: đất đai, quy hoạch xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư...

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những điểm mới trong Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (sửa đổi) năm 2025; Chỉ thị 31-CT/TU ngày 10/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và một số văn bản pháp luật có liên quan.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ và được báo cáo viên giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Quỳnh Chi