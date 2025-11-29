Hướng tới sống xanh

Giữa bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, hướng tới lối sống xanh, tiêu dùng bền vững không còn là lựa chọn mà đã trở thành trách nhiệm chung của mỗi cá nhân và cộng đồng. Nhiều hoạt động giảm thiểu rác thải, phân loại rác thải, tiết kiệm tài nguyên, tiêu dùng thân thiện đã và đang trở thành những hành động đẹp được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của xã hội về bảo vệ môi trường, hướng tới sống xanh.

Học sinh Trường THPT Hà Trung phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.

Tại Trường THPT Hà Trung việc bảo vệ môi trường luôn được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng không chỉ tạo môi trường học tập xanh - sạch - đẹp mà còn góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường chung cho học sinh. Nhiều năm nay, nhà trường đã duy trì các hoạt động dọn vệ sinh môi trường. Theo đó, đã phân công luân phiên các lớp dọn vệ sinh sân trường vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. Từ năm 2023, cùng với hệ thống thùng rác được bố trí tại sân trường, lớp học, nhà trường đã xây dựng “Ngôi nhà rác” gồm 3 ngăn: ngăn rác thải nhựa, rác thải nhôm và ngăn rác thải là pin để học sinh và giáo viên thực hiện phân loại rác. Đồng thời, phát động học sinh tham gia trồng, chăm sóc cây hoa, tiêu dùng tiết kiệm, “thu gom thực phẩm” hỗ trợ gia đình khó khăn.

Em Đỗ Phương Anh cho biết: “Ban đầu em nghĩ phân loại rác là công việc nhà trường yêu cầu, nhưng khi được nghe tuyên truyền, em đã hiểu hơn về tầm quan trọng của phân loại rác và bảo vệ môi trường. Mỗi lần dọn vệ sinh khuôn viên trường, nhặt rác, phân loại rác, em cảm thấy mình góp phần làm sân trường sạch đẹp hơn và điều đó cũng giúp em ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường”.

Để các hoạt động bảo vệ môi trường đạt hiệu quả, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phân loại rác, tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, cuộc thi diễn thời trang từ rác thải tái chế... Đồng thời, lắp đặt hệ thống biển, hình ảnh trực quan và khẩu hiệu hướng dẫn phân loại rác đúng để học sinh nhận diện và thực hiện đúng.

Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hà Trung, chia sẻ: “Nhà trường hướng tới việc xây dựng và hình thành ý thức, sự chủ động trong bảo vệ môi trường của học sinh. Do đó, công tác tuyên truyền luôn được song hành cùng các hoạt động thực tế. Các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới tiêu dùng tiết kiệm đã dần tạo thói quen tốt cho các em học sinh. Không chỉ bảo vệ môi trường tại trường học, mà việc phân loại rác, tiêu dùng tiết kiệm cũng được các em thực hiện tại gia đình. Nhiều em học sinh đã trở thành tuyên truyền viên trong gia đình và khu dân cư về bảo vệ môi trường”.

Tại xã Lưu Vệ, bảo vệ môi trường là hoạt động được đoàn thanh niên duy trì thường xuyên thông qua các phong trào như: Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh. Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, đoàn viên thanh niên tại các khu dân cư thường tập trung và chia nhóm ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường, vớt rác kênh mương. Việc dọn vệ sinh môi trường được duy trì đều đặn giúp các “điểm đen” rác thải dần bị xóa bỏ.

Cùng với ra quân dọn vệ sinh hàng tuần, Đoàn xã Lưu Vệ đã tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây, ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên, các hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt...

Đoàn xã Lưu Vệ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn, hội hoặc qua các trang mạng xã hội zalo, facebook... Đoàn xã cũng đã tích cực phối hợp với các cấp hội, đoàn thể, các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, tác hại của việc xả rác bừa bãi, nguy hại của rác thải nhựa...

Hướng tới lối sống xanh, hội LHPN các địa phương ngoài phát động dọn vệ sinh môi trường, các chi hội đã vận động phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, thực hiện phân loại rác ngay tại nhà, ra quân dọn vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình “vườn sạch - nhà đẹp”... Chị Nguyễn Thị Quý, xã Hoằng Hóa, chia sẻ: “Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, tôi cùng một số chị em phụ nữ đã dùng làn bằng mây tre đan để đi chợ, hướng dẫn các thành viên gia đình cùng phân loại rác. Cùng với đó, gia đình tôi cũng nói không với hộp nhựa dùng một lần, trồng rau sạch trong vườn, lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên”.

Việc hướng tới lối sống xanh không chỉ được thực hiện qua việc dọn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, mà người dân đã dần hướng tới việc lựa chọn lối sống, tiêu dùng xanh. Nhiều gia đình đã lắp đặt điện năng lượng mặt trời, sử dụng các vật dụng thân thiện môi trường; sử dụng tiết kiệm điện - nước, chọn thực phẩm nguồn gốc hữu cơ, hạn chế mua sắm quá mức, tái sử dụng đồ vật cũ...

Xây dựng lối sống xanh, sống bền vững không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn là cách chúng ta chủ động tạo dựng một tương lai lành mạnh cho thế hệ sau. Khi mỗi người chung tay, mỗi gia đình chủ động, mỗi cộng đồng quyết tâm, môi trường sống được bảo vệ, chất lượng cuộc sống được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cả cộng đồng.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi