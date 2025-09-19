Hướng tới gần dân, phục vụ dân tốt hơn

Để cải thiện chất lượng phục vụ và giảm phiền hà cho người dân, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện các sáng kiến cải cách hành chính như mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, bố trí cán bộ hướng dẫn tận tình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), qua đó xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Tân được cán bộ tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Được hình thành trên cơ sở 3 xã cũ là Cẩm Long, Cẩm Tân và Cẩm Phú, xã miền núi Cẩm Tân có diện tích tự nhiên 66,63km2, dân số hơn 21.000 người. Đây là xã có địa bàn rộng, bị chia cắt do đồi núi, kinh tế còn nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyễn Văn Tuyên chia sẻ, sau hơn 2 tháng vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đang đi vào ổn định, đúng hướng. Việc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số giúp cán bộ xã tiếp cận văn bản và chỉ đạo từ cấp trên nhanh chóng, đồng thời giúp cán bộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó giải quyết các kiến nghị một cách hiệu quả và kịp thời, tạo sự gần gũi, minh bạch và hiệu quả trong công tác phục vụ Nhân dân.

Để khắc phục khó khăn do địa hình và khoảng cách di chuyển, chính quyền xã Cẩm Tân đã linh hoạt bố trí cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và người dân giao dịch hành chính. Theo đó, địa phương sắp xếp các trụ sở làm việc một cách phù hợp, đồng thời tận dụng công nghệ số và các giải pháp giao dịch trực tuyến, giúp giảm thiểu thời gian và khoảng cách di chuyển cho cả cán bộ và người dân khi thực hiện các TTHC. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được bố trí tại công sở xã Cẩm Tân cũ - vị trí trung tâm của xã mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động thông suốt của Đảng ủy và UBND xã, chính quyền đã bố trí các cơ quan, phòng, ban tại các địa điểm khác nhau để vừa giảm bớt áp lực về mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị, vừa tận dụng lại các công sở cũ của các xã sau sáp nhập. Đảng ủy, HĐND, MTTQ và các đoàn thể làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Phú cũ. UBND, Ban Chỉ huy Quân sự làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Tân cũ. Công an xã làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Long cũ.

Xã Nga Thắng được hình thành từ việc hợp nhất 4 xã của huyện Nga Sơn cũ, có diện tích hơn 27,5km2, dân số 26.542 người, đang trở thành hình mẫu về cải cách hành chính. Sau hơn 2 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều TTHC trước đây thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc huyện, nay đã được phân cấp về xã, người dân chỉ cần di chuyển vài cây số đến trung tâm phục vụ hành chính công là được cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn, phục vụ. Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, xã Nga Thắng xếp vị trí thứ nhất trong số 166 xã, phường toàn tỉnh, với số điểm 92,43 điểm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trịnh Văn Tiến cho biết, đây là Bộ chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, công cụ quan trọng để đo lường hiệu quả, công khai, minh bạch trong việc cung cấp dịch vụ công; đồng thời giúp các địa phương rà soát, điều chỉnh và nâng cao chất lượng quản lý. Bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ công dựa trên các tiêu chí như: Công khai, minh bạch, tiến độ giải quyết công việc, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mức độ hài lòng. Mặc dù vẫn còn thách thức trong việc đồng bộ hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nhưng với vị trí dẫn đầu các xã, phường toàn tỉnh theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã Nga Thắng đang khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc phục vụ người dân, hướng tới một nền hành chính công hiện đại và thân thiện.

Với sự nỗ lực, trách nhiệm, tận tâm với công việc, cán bộ, công chức các xã: Nga Thắng, Cẩm Tân nói riêng, các địa phương trong tỉnh nói chung, đã và đang nâng cao chất lượng giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Qua đó cho thấy, các địa phương đã nghiêm túc “hiện thực hóa” cam kết mạnh mẽ của chính quyền cơ sở trong việc gần dân, sát dân, lắng nghe dân, đồng hành và giải quyết công việc hiệu quả. Việc điều chỉnh mô hình làm việc, linh hoạt về địa điểm, đến ứng dụng công nghệ và sự năng động của đội ngũ cán bộ của các địa phương đang góp phần xây dựng một nền hành chính công thực sự vì Nhân dân, hiện đại và thân thiện.

Bài và ảnh: Phan Nga