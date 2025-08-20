Hướng dẫn và giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công thương cho cấp xã

Sáng 20/8, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn và giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường về lĩnh vực công thương. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ đến 166 điểm cầu tại các xã, phường trên toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Theo Nghị định số 139/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong tổng số 39 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công thương, UBND cấp xã được phân cấp thực hiện 32 nhiệm vụ, 22 thủ tục hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực như: công nghiệp địa phương, cụm công nghiệp, lưu thông hàng hóa trong nước, kinh doanh khí, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn đập hồ chứa thủy điện, điện, kết cấu hạ tầng chợ...

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 166 xã, phường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa Trần Đức Lương cho rằng: Khối lượng công việc mới được giao xuống cấp xã rất lớn, trong khi phần lớn công chức được phân công phụ trách lĩnh vực công thương tại cơ sở chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Do vậy, hội nghị tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà cán bộ cơ sở đang gặp phải trong quá trình xử lý thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm tính thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương Thanh Hóa truyền đạt nội dung liên quan đến lĩnh vực cụm công nghiệp; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Tại hội nghị, các báo cáo viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường đã trình bày, hướng dẫn chi tiết về những quy định mới, đồng thời gợi ý cách xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn liên quan đến 4 nhóm nội dung chính: Thương mại; công nghiệp; năng lượng; quản lý thị trường.

Nội dung tập huấn trong lĩnh vực công nghiệp: Phát triển và quản lý cụm công nghiệp; Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Bình xét, công nhận Nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ; Quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất công nghiệp; Hoạt động sản xuất rượu. Nội dung tập huấn trong lĩnh vực thương mại: Về tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; An toàn thực phẩm trong kinh doanh; Lĩnh vực kinh doanh Rượu; Kinh doanh khí và các nội dung khác có liên quan. Nội dung tập huấn trong lĩnh vực năng lượng: Giải đáp, tháo gỡ vướng mắc về cấp điện. Bàn giao, tiếp nhận công trình điện; Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Nội dung tập huấn lĩnh vực Quản lý thị trường: Hướng dẫn việc thành lập và tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu xã, phường đã trao đổi trực tiếp với báo cáo viên, phản ánh những vướng mắc cụ thể để cùng thảo luận, tháo gỡ. Qua hội nghị, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi công việc cũng được ngành Công Thương tổng hợp để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Tùng Lâm